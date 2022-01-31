Предприятие закрылось, а трудовой книжки не стало: способы доказать стаж для пенсии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как пенсионеру доказать стаж, если предприятие, на котором он работал, давно закрылось и не имеет правопреемников, а трудовой книжки не стало.
Как сообщает портал «На Пенсии», начиная с 2004 года, стаж может быть подтвержден на основании данных персонифицированного учета об уплате страховых взносов. За более ранние периоды работы все-таки потребуется документ.
При утере трудовой книжки для подтверждения стажа требуются справки с места работы или из архивов. Если предприятия ликвидированы без определения правопреемника, то следует обращаться в архивные учреждения. В поиске недостающих документов могут помочь и в самом Пенсионном фонде.
Читайте также: Перерасчет пенсий: в марте выплаты вырастут минимум на 14%
В некоторых случаях стаж может быть подтвержден на основании справок о зарплате, лицевых счетов и любых других документов, в которых бы содержались сведения о периодах работы. При работе в колхозе отдельно заводилась трудовая книжка колхозника, где указано выработанное количество трудодней.
Стаж до 2004 года также может быть подтвержден свидетельскими показаниями двух свидетелей, у которых есть свои собственные документы о работе в то время.
Чем больше стажа удастся подтвердить, приобщив к нему данные о зарплате, тем больше шанс хоть немного увеличить пенсию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как отличается национальное водительское удостоверение от международногоПозавчера, 19:44 - 15221 13
Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговлеПозавчера, 20:32 - 629 6
Ждать ли украинцам бумажные паспорта старого образца в «Дія» - ответ МинцифрыВчера, 11:48 - 3905 6
Маск рассказал, в какую сумму обойдется отправка людей на МарсВчера, 22:30 - 456 2
Американцы разработали «искусственный лист», улавливающий углекислый газ в 100 раз эффективнее других системВчера, 04:25 - 610 2
«Дія» получит полезную функцию для водителейВчера, 14:02 - 2430
На какой срок предоставляется жилищная субсидия: основные нюансыВчера, 12:05 - 2197
Какой зарплаты, по мнению украинцев, достаточно для комфортной жизни - опрос5 ч. назад - 1913
Какие профессии будут востребованы на рынке труда через 10 летВчера, 20:01 - 1777 1
Еще одна страна сняла все ограничения для невакцинированных от COVID-19Вчера, 12:30 - 1492
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 1697 3
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1103
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 2596
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1305 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 1088 1