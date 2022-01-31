Предприятие закрылось, а трудовой книжки не стало: способы доказать стаж для пенсии

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал, как пенсионеру доказать стаж, если предприятие, на котором он работал, давно закрылось и не имеет правопреемников, а трудовой книжки не стало.

Как сообщает портал «На Пенсии», начиная с 2004 года, стаж может быть подтвержден на основании данных персонифицированного учета об уплате страховых взносов. За более ранние периоды работы все-таки потребуется документ.

При утере трудовой книжки для подтверждения стажа требуются справки с места работы или из архивов. Если предприятия ликвидированы без определения правопреемника, то следует обращаться в архивные учреждения. В поиске недостающих документов могут помочь и в самом Пенсионном фонде.

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В некоторых случаях стаж может быть подтвержден на основании справок о зарплате, лицевых счетов и любых других документов, в которых бы содержались сведения о периодах работы. При работе в колхозе отдельно заводилась трудовая книжка колхозника, где указано выработанное количество трудодней.

Стаж до 2004 года также может быть подтвержден свидетельскими показаниями двух свидетелей, у которых есть свои собственные документы о работе в то время.

Чем больше стажа удастся подтвердить, приобщив к нему данные о зарплате, тем больше шанс хоть немного увеличить пенсию.