Пенсия для заробитчан: как украинцам получить выплату за заграничный стаж

Граждане Украины, работавшие в других странах, могут получать пенсию в Украине. Однако есть особенности, правила и ограничения, пишет НВ.

Кому будет учтен заграничный стаж? Украинцы с приобретенным за границей стажем могут получать пенсию в Украине, если со страной, в которой работал человек, заключен договор о социальном пенсионном обеспечении.

Виды международных соглашений по пенсионному обеспечению. Международные договоры по вопросам пенсионного обеспечения распределяются на два типа:

по территориальному принципу;

по пропорциональному принципу.

Территориальный принцип. Договоры, основанные на территориальном принципе, предусматривают осуществление расходов на выплату пенсий тем государством, на территории которого проживает держатель.

Страны, с которыми заключено соглашение о пенсионном обеспечении по территориальному принципу: Беларусь, Армения, Казахстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан (участники многостороннего Соглашения о гарантиях прав – граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13.03.1992 года), Венгрия, Азербайджан, Грузия, Молдова, Монголия, Румыния.

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В случае переезда пенсионера перевод пенсии по новому месту жительства не будет производиться и взаиморасчеты между государствами не будут производиться. Назначение и выплата пенсии в таком случае регламентируется законодательством государства, на территорию которого переселилось лицо.

То есть территориальный принцип предполагает зачисление заграничного стажа как стажа, полученного в Украине.

При этом ПФУ принимает во внимание как стаж, наработанный за границей, так и заработную плату, полученную в другой стране. Зарплата, полученная за границей, начиная с 1 июля 2000 года, обязательно учитывается при назначении пенсии.

Если выплаты производились в другой валюте, то при назначении пенсии ПФ перечисляет их в гривне в соответствии с курсом НБУ на дату возникновения права на пенсию.

Исключение из этого правила составляют 2 страны: Беларусь и Молдова. Соглашения с этими странами предусматривают, что для расчета пенсии учитывается только стаж, приобретенный на их территории, однако зарплаты не учитываются.

Пропорциональный принцип. Договоры, основанные на пропорциональном принципе, предусматривают назначение и выплаты пенсии договорной стороной за соответствующий страховой (трудовой) стаж, приобретенный пенсионером исключительно на ее территории.

Стаж, приобретенный на территории другой страны, учитывается только для определения права на получение пенсии и не влияет на ее размер.

Страны, с которыми заключено соглашение о пенсионном обеспечении по пропорциональному принципу: Болгария, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Словакия и Чехия.

В случае переезда пенсионера на постоянное место жительства в эти государства ПФУ будет продолжать переводить назначенную в Украине пенсию по новому месту жительства пенсионера в долларах США или в евро.

Важно! Для зачисления лицу заграничного стажа для назначения пенсии в Украине необходимо соблюдать два условия:

легальное трудоустройство за рубежом;

надлежащая уплата пенсионных взносов в другом государстве согласно его законодательству.

Как получить пенсию за заграничный стаж? Чтобы получить пенсию за наработанный в другой стране стаж, достаточно обратиться в территориальное отделение ПФУ по месту жительства. Необходимо сообщить о приобретенном стаже в другой стране и предоставить соответствующий пакет документов, а именно:

паспорт гражданина Украины;

копию загранпаспорта;

идентификационный код;

свидетельство о регистрации в социальном реестре;

регистрация в налоговых органах;

выписка из социального реестра;

подписанные с работодателями соглашения.

На основании пакета документов специалисты заполняют «формуляры связи». Они направляются в ПФУ с последующей отправкой в компетентный орган соответствующего государства, рассматривающего документы. В случае положительного решения вопроса назначения части пенсии производится выплата лицу через банковское учреждение. Всю работу по пересылке документов выполняют пенсионные органы.

При назначении пенсии по территориальному принципу стаж засчитывается по трудовой книжке или уточняющим справкам.

Лица, работавшие за границей с 1 января 2004 года, обязательно должны предоставить в ПФ документы об уплате социальных или страховых взносов.