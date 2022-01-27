В правительстве рассказали, как будут назначать пенсии предпринимателям

Пенсионной реформой, реализацию которой власти планируют начать в этом году, предусмотрено поощрение физических лиц-предпринимателей (ФЛП) накапливать средства на личных пенсионных счетах.

Об этом в интервью «Главкому» сообщила одна из инициаторов введения накопительной пенсионной системы, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Сейчас ФЛП платят ЕСВ (единый социальный взнос. — Ред.) за себя, исходя из минимальной зарплаты, и они могут рассчитывать на солидарную пенсию. Законопроектом им предоставляется такая опция: если они захотят что-то отложить, то государство на их счета добавит столько же, но не более 3% от размера средней заработной платы в расчете на одного участника системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения в год», — пояснила депутат.

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Третьякова отметила, что, в отличие от наемных работников, для ФЛП опция по открытию накопительных пенсионных счетов является добровольным, ведь это предприниматели, которые действуют на свой риск, и о своей пенсии больше солидарного уровня должны заботиться самостоятельно.

Она также отметила, что окончательный вариант пенсионной реформы до сих пор не принят, однако редакция законопроекта «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» ко второму чтению предусматривает стопроцентное гарантирование сохранности средств на накопительных счетах государственным бюджетом. Для этого система пенсионного обеспечения потребует постоянного надзора.

«Мы приняли закон о расширении полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам по надзору (соответствующий проект закона № 5865 принят за основу 14 декабря прошлого года. — Ред.). К слову, австрийские эксперты, с которыми мы консультировались, на тему традиционного надзора говорили нам, что для того, чтобы вырастить профессионального инспектора по надзору, нужно пять лет воспитывать его в этой структуре», — отметила она, добавив, что к этой системе нужно еще подключить Фонд гарантирования вкладов, чтобы защитить накопительные счета.

Справка Finance.ua: