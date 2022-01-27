0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 343 0

В правительстве рассказали, как будут назначать пенсии предпринимателям

В правительстве рассказали, как будут назначать пенсии предпринимателям

Пенсионной реформой, реализацию которой власти планируют начать в этом году, предусмотрено поощрение физических лиц-предпринимателей (ФЛП) накапливать средства на личных пенсионных счетах.

Об этом в интервью «Главкому» сообщила одна из инициаторов введения накопительной пенсионной системы, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Сейчас ФЛП платят ЕСВ (единый социальный взнос. — Ред.) за себя, исходя из минимальной зарплаты, и они могут рассчитывать на солидарную пенсию. Законопроектом им предоставляется такая опция: если они захотят что-то отложить, то государство на их счета добавит столько же, но не более 3% от размера средней заработной платы в расчете на одного участника системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения в год», — пояснила депутат.

Читайте также: Накопительные пенсии: откуда на счета украинцев будут поступать деньги

Третьякова отметила, что, в отличие от наемных работников, для ФЛП опция по открытию накопительных пенсионных счетов является добровольным, ведь это предприниматели, которые действуют на свой риск, и о своей пенсии больше солидарного уровня должны заботиться самостоятельно.

Она также отметила, что окончательный вариант пенсионной реформы до сих пор не принят, однако редакция законопроекта «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» ко второму чтению предусматривает стопроцентное гарантирование сохранности средств на накопительных счетах государственным бюджетом. Для этого система пенсионного обеспечения потребует постоянного надзора.

«Мы приняли закон о расширении полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам по надзору (соответствующий проект закона № 5865 принят за основу 14 декабря прошлого года. — Ред.). К слову, австрийские эксперты, с которыми мы консультировались, на тему традиционного надзора говорили нам, что для того, чтобы вырастить профессионального инспектора по надзору, нужно пять лет воспитывать его в этой структуре», — отметила она, добавив, что к этой системе нужно еще подключить Фонд гарантирования вкладов, чтобы защитить накопительные счета.

Справка Finance.ua:

  • ранее Правительство утвердило экспериментальный проект, по которому работники предприятий большой приватизации перейдут на накопительную пенсионную систему.

Пенсии в Германии. Является ли это примером для Украины? 🔎

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.