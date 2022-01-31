Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле

Украина и Турция подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.

Об этом известно из трансляции церемонии подписания двусторонних документов Украиной и Турцией, которую ведет Офис президента.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш. Зеленский назвал подписание соглашения историческим моментом.

«Мы прошли долгий трудный путь, чтобы открыть новые горизонты нашего сотрудничества» — сказал он.

Накануне Кабинет Министров одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли с Турцией.

По словам первого вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко, сторонам в результате интенсивных переговоров удалось выйти на взаимовыгодные условия. Она добавила, что это не только соглашение о торговле, но и соглашение о взаимных инвестициях и производственной кооперации.

Таким образом, Турция значительно расширяет секторы, в которых украинские компании смогут работать на постоянной основе, а Украина поощряет турецкие предприятия работать у себя. Соглашение может дать ежегодно рост 2% к ВВП, заявила Свириденко.

В прошлом году товарооборот со страной составил более 7 млрд долл. Из них украинский экспорт достиг 4,1 млрд долларов, а импорт — 3,2 млрд долларов. Экспорт на 80% состоит из металлов и зерновых, отметила министр.

В то же время Украина работает над расширением номенклатур и увеличением объемов экспорта товаров, имеющих более высокую степень переработки и большую добавленную стоимостью.

Основа соглашения о ЗСТ заключается в обнулении пошлин на 10 337 товарных позиций, или 95% всех товаров на экспорт. Еще на 1347 будут существовать товарные квоты или уменьшение пошлин.

Свириденко сообщила, что сейчас мы импортируем лишь десятую часть товаров, а экспортируем — 1100 позиций.

Как пишет Европравда, ключевое достижение Украины — к отечественным товарам не будут применяться дополнительные увеличенные пошлины, выше максимального уровня, установленного членством Турции в ВТО.

В ответ на отказ Анкары от использования дополнительных пошлин Киев согласился на асимметричное снижение основных пошлин. Так, средняя ставка украинских пошлин будет снижена до 0,5%, тогда как турецких — лишь до 10%.

Также в соглашении содержиться норма о полном снятии ограничений с украинского грузового автотранспорта, включая свободный въезд пустых грузовых машин.

Кроме того, обе страны гарантируют для компаний свободный и недискриминационный доступ к своему рынку услуг. Правда, эта норма может иметь обратный эффект — регулирование бизнеса в Турции существенно проще, чем в Украине. При таких условиях у некоторых украинских компаний может появиться стремление сменить место регистрации на турецкое.