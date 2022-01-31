ПриватБанк упростил финансирования оборотного капитала клиентам малого бизнеса

С начала февраля ПриватБанк ввел новые условия финансирования оборотного капитала компаний и предприятий малого бизнеса.

Finance.ua узнал о новых условиях финансирования.

Что изменится.

суммы предрассчитанных лимитов увеличены в 3,5 раза;

снижены требования к обеспечению, в т. ч. и за счет государственных гарантий;

и за счет государственных гарантий; решения по кредитам до 5 млн грн могут приниматься автоматически.

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Новые условия кредитования в рамках возобновляемой кредитной линии для малого бизнеса дают возможность клиентам получать финансирование от 500 тыс. до 10 млн грн на срок 24 мес. с плавным снижение лимита начиная с 7-го месяца кредитования.

Получить такой кредит в ПриватБанке можно также на условиях программы «Доступные кредиты 5−7-9%» и программы госгарантий на портфельной основе, которая позволяет клиентам банка кредитоваться под сниженные процентные ставки и с меньшим залогом.