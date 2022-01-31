Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет - прогноз

В Украине сейчас проживает около 11 миллионов пенсионеров, за последние пять лет их количество сократилось на миллион. Из-за постепенного усиления требований по наличию обязательного страхового стажа при выходе на пенсию все меньше граждан смогут рассчитывать на нее в 60 лет.

Об этом заявила старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко, сообщает сайт газеты “На пенсии”.

По ее прогнозу, после 2027 года более половины украинцев пенсионного возраста останется без выплат, поэтому будет вынуждена работать до 63-65 лет.

Как известно, сейчас для выхода на пенсию нужно иметь 29 лет страхового стажа, в следующем году эта цифра вырастет до 30, еще через год – до 31 года. В случае недостатка стажа пенсионной выплаты не будет.