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В Украине водителей начали штрафовать за «старые» удостоверения

В Украине водителей начали штрафовать за «старые» удостоверения

Полицейские начали выписывать штрафы водителям с неразделенными категориями. Водителей штрафуют по ч. 2 ст. 126 КУоАП.

Как известно, штраф за езду без соответствующей категории вырос с 510 грн до 3400 грн, поэтому правоохранители начали более пристально относиться к проверке водительских удостоверений.

Юристы обращают внимание, что в законе, который предусматривает разделение категорий, есть словосочетание «может быть обменяно», а не «должен обменять». Поэтому если водителя со старыми правами оштрафовали за то, что он якобы не имеет какой-то из подкатегорий, он может смело обжаловать этот штраф в суде, поскольку обмен удостоверения является правом личности, а не ее обязанностью.

В таких делах суды, как правило, снимают обвинения с водителя и отменяют штраф, который инспектор выписал водителю на месте остановки.

«Обвинения инспектора в управлении транспортным средством на основании водительского удостоверения, выданного до вступления в силу закона № 586-VI, с не разделенными категориями являются противоправными. Наложенный штраф в таком случае незаконен и подлежит отмене», — сообщает Дорожный Адвокат.

По материалам MMR
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