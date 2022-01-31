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Лучшая страна для путешествий в 2022 году

Лучшая страна для путешествий в 2022 году

Как сообщает Европейский совет по путешествиям, пишет Schengenvisainfo.com согласно проведенному опросу 63 процента бразильцев и 45 процентов американских респондентов заявили, что хотят посетить ЕС в этом году.

Возрастные группы, которые, как ожидается, будут путешествовать больше в 2022 году, — это 18-34- и 35-49-летние по сравнению с теми, кому более 50. Китайские старшие респонденты сделали исключение, поскольку более половины из них поделились оптимизмом о путешествии до конца 2022 года.

«Стремление к далеким поездкам в 2022 году сильнее среди состоятельных путешественников, эта тенденция более заметна среди состоятельных респондентов в США, России и Китае. Между тем, в Бразилии доход менее важен, и люди со средним и высоким доходом имеют схожие настроения относительно поездок вдали от дома», – говорится в отчете.

Основные факторы для международных путешествий в 2020 году.

Уровень вакцинации в соответствующих странах остается основным фактором для определения того, хотят ли международные путешественники посетить ЕС, как утверждают 29% респондентов, а затем знают, что страна эффективно борется с пандемией и что протоколы здравоохранения безопасны в заведениях отдыха в этих странах (по 28 процентов).

Для американских респондентов главной причиной путешествий является эффективность страны в управлении ситуациями с COVID-19 (25%), затем прививки (24%), облегченные ограничения на поездки (23%) и гибкая отмена (22%).

С другой стороны, китайские и бразильские респонденты поделились подобными мнениями, поскольку они обнаружили, что их основным стимулом для путешествий является вакцинация (по 45%), а затем тесты на COVID-19 перед поездкой, которые поражают 40% бразильских путешественников и 38 процентов.
Кроме того, 32 процента бразильцев и китайских респондентов считают протоколы здравоохранения и безопасности в пункте назначения жизненно важными для путешествий. Уровень вакцинации в пунктах назначения являлся основным фактором путешествий для 31% китайских респондентов и 27% бразильских респондентов, в дополнение к скидкам и привлекательным соглашениям, составлявшим 25% для китайцев.

Лучшим направлением для путешествия иностранными респондентами – Франция.

Кроме того, большая часть каждой группы респондентов предпочли столицу вместо небольших городов.

Респонденты из Бразилии заявили, что хотят посетить крупные города, а их основные направления в ЕС включают Португалию (47%), Францию ​​(41%), Италию (33%), Испанию (25%) и Германию (19%).

Лучшими направлениями для канадских путешественников в 2022 году стали Франция (32%), Италия (26%) и Германия (19%).

Жители Китая и Японии назвали практически одинаковые страны – Франция (55%), Германия (34%), Дания и Италия (31%).

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По материалам Finance.UA
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