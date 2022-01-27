Украина и Польша договорились о строительстве газопровода, - Моравецкий

Украина и Польша договорились о построении газопровода. Это позволит нарастить объем газа, поставляемого на Восток.

Об этом сообщает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

«Мы говорили (с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. — Ред.) о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объемы газа в недалеком будущем», — рассказал Моравецкий.

По его словам, Польша уже помогает Украине с газом, продавая его.

«Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого надо инвестировать сюда», — добавил Моравецкий.

В свою очередь он подчеркнул, что российский газопровод «Северный поток 2» является геополитической угрозой безопасности Европы.

Напомним, недавно Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готовится к возможной остановке или сокращению поставок газа в Европу.