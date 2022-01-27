Украинское промпроизводство в прошлом году выросло

Промышленное производство в Украине выросло на 1,1% в 2021 году, однако с сентября почти ежемесячно падало.
Об этом сообщает Госстат.
Против показателя декабря 2020 года, скорректированный индекс промпроизводства в этом году сократился на 1,4%. Упало производство и по сравнению с прошлым месяцем – относительно ноября индекс упал на 0,2%.
За 12 месяцев 2021 года промпроизводство выросло на 1,1% в годовом измерении. В частности, это произошло благодаря добывающей промышленности и разработке карьеров(+0,9%), а также перерабатывающей отрасли (+1,5%). Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха сократились на 0,1% за год.
Заметим, что базой сравнения является первый год пандемии, когда промышленность значительно страдала от пандемических ограничений. Так, промпроизводство в 2020 году сократилось на 4,5%
В декабре в годовом измерении добывающая промышленность сократилась сразу на 0,7%, прежде всего из-за сокращения добычи и металлических руд (-4,9%). А вот добыча угля и нефти в Украине возросла.
Перерабатывающая промышленность выросла на 0,9%: с одной стороны, значительно упало производство химических веществ (на 18,8%), а также фармацевтической продукции, кокса и продуктов нефтепереработки.
Зато мощно выросло производство компьютеров, электронной и оптической продукции (+24%), машин и оборудования (+13,2%).
Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха сократились на 8,3%.
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