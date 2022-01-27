Китай выбрал города и организации для испытаний блокчейна

Китай выбрал 15 городов и 164 организации, включая компании, университеты, больницы и промышленные группы, для проведения испытаний по применению блокчейн-технологии.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Администрации киберпространства.
Программа направлена на то, чтобы «позволить технологии блокчейна играть свою роль в упрощении обмена данными, оптимизации бизнес-процедур, снижении затрат, улучшении синергии и создании надежных систем», — говорится в заявлении Администрации киберпространства.
Среди избранных городов — столица Пекин, Гуанчжоу на юге страны и Гуйян на юго-западе.
Отмечается, что они проведут испытание «всеобъемлющим» образом, в то время как другие сосредоточатся на конкретных отраслях, таких как производство, энергетика, юридические вопросы, авторское право, трансграничное финансирование, образование и здравоохранение.
По словам китайского регулятора, инфраструктура, связанная с блокчейном, будет развернута для обмена данными в крупных масштабах в производственных целях.
При этом организациям, участвующим в программе, рекомендуется использовать функционально-совместимое, а также устойчивое оборудование и программное обеспечение.
С помощью блокчейна в Китае планируют создать 200 умных городов, где технологии и данные, которые собираются, по планам властей, смогут улучшить жизнь горожан.
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