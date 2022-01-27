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Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)

Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)

Медианные зарплаты специалистов в ИТ продолжают расти. Больше всего – у руководителей компаний, РМ высокого уровня, специалистов по DevOps/SRE и по Data Science. Чаще всего рост касался Senior и Lead.

Аналитики портала dou.ua провели исследование зарплат украинских ИТ-специалистов. Finance.ua как портал, который следит за уровнем зарплат разных специалистов в Украине, передает главные показатели. Все зарплаты указаны в долларах США (по курсу межбанка), «чистыми» (после уплаты налогов).

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Среди наиболее популярных специализаций, кроме разработки и тестирования, наиболее активно за последние полгода росли зарплаты Product Managers (+$500 до $3500). А также специалистов по Data Science (+$380 до $2830), DevOps (+$300 до $3500), Business Analysis (+$265 до $2415), маркетинга (+$200 до $1400). Стали увеличиваться и зарплаты HR-специалистов (+$150 до $1200).

Медианные зарплаты: сравнение

Data Science. Junior получает $1000, Middle — $2500, Senior — $4940, Team Lead — $5850. Несколько выше зарплаты в декабре 2021 года у специалистов по Computer Vision Engineer: медианная зарплата Middle составляет $3180. За последние полгода больше всего выросли зарплаты Computer Vision Engineer — до $3235 (+$1085). Также они увеличились у Data Scientists – до $2830 (на $380) и специалистов из Machine Learning — до $2500 (+$400).

DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security. В декабре 2021 года зарплаты этих специалистов уровня Middle и Senior были выше, чем у разработчиков: Middle DevOps получает $2900, Middle SRE — $2650, Middle SE — $2500. Senior DevOps получает $5000, Senior SRE — $5200, Senior SE — $4500. Зарплаты начинающих разработчиков тоже выше, чем у разработчиков: $1200 у Junior DevOps против $900 у Junior SE. Традиционно высокие зарплаты у специалистов по DBA: $3285 (+$835 за последний год). Зарплаты Security Specialists почти не изменились за последние полгода ($2400, -$100, после роста на $300 в прошлом полугодии). Зарплаты системных администраторов вернулись на уровень декабря 2020 года ($1050).

Director of Engineering, CTO. Несколько выше зарплаты у технических специалистов C-level в аустафинговых компаниях и стартапах (около $8000), по сравнению с $6000-6500 в продуктовых и аутсорсинговых компаниях.

HR. Медианные зарплаты HR-специалистов выросли на 13% за последние полгода, до $1200. Больше всего у HR Business Partners (на 25%, до $2000), благодаря чему они практически сравнялись с зарплатами Talent Acquisition Manager ($2100, +$200). Небольшой рост (+$50-125) видим и в зарплатах других HR-специалистов. Больше всего выросли зарплаты специалистов уровня Senior (+$300 до $1800) и Team Lead (+$400 до $2300). Компенсации специалистов самого высокого уровня практически не изменились — медианная зарплата HR Director выросла на 1%, до $2700.

Project Management. Значительно повысились зарплаты в Program Managers (+$800 до $4700), Product Managers (+$500 до $3500) и Scrum Masters (+$400 до $3500), в то время как зарплаты Delivery Managers, Product Owners и Project Managers практически не изменились.

Business, System, Data Analyst. Зарплаты аналитиков продолжают расти. Активнее всего у системных аналитиков (+$500 до $2500) и бизнес-аналитиков (+$265 до $2415).

Designer. Продолжают расти зарплаты Product Designers — за полгода на $350 до $2850. Прежде всего это коснулось специалистов уровня Middle (с $1300 до $1900) и Senior (с $3000 до $3500) и в меньшей степени лидов (с $3400 до $3500). Среди самой многочисленной группы специалистов — UI/UX-дизайнеров — активно росли зарплаты у Senior (с $2300 до $3000), Lead (с $3400 до $3800) и Junior (с $570 до $700). Рост не затронул Middle (снижение с $1412 до $1300).

Marketing. За последние полгода заметно увеличились зарплаты Digital Marketing Manager (+$400 до $1600). А также СМО (+$175 до $3175). Больше всего выросли зарплаты опытных специалистов: Lead (+$600, до $2300), Head (+$375 до $3375), Senior (+$288 до $1788). У Middle +$200 до $1200. И меньше у специалистов начального уровня: +$60 до $600.

Customer Success, Sales Manager, Support. За последние полгода заметно выросли зарплаты специалистов по продажам: медиана изменилась с $900 до $1300. Медианная зарплата специалистов поддержки за полгода увеличилась на $100, до $1100. Начальная зарплата этих специалистов составляет $650 (с опытом до года). У тех, кто более пяти лет в индустрии, медиана около $1900.

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По материалам Finance.UA
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