Межбанк: чего ждать от валюты в понедельник

Понедельник на валютном рынке пройдет очень динамично и интересно. Слишком уж много факторов сегодня способны существенно влиять на курс и поведение участников торгов.

Во-первых, конец месяца. Всем нужна гривна и бизнес будет спешить закрыть свои сделки до обеда. Это увеличит статистику торгов как за счет операций крупных клиентов, так и мелких. Обычно дефицит гривны – позитивный фактор для нацвалюты на межбанке. После обеда банкам нужно закрыть свои операции по валютной позиции на 1-е число и выйти на финансовый результат по торговле валютой за январь. Так что на рынке после 14 часов останутся в основном уже только сами финучреждения. Сделок станет меньше, но, как правило, их суммы будут достаточно большими. В итоге, за весь день мы прогнозируем заключение 430-620 сделок на сумме в пределах до $170−260 млн.

Во-вторых, с прошлого четверга-пятницы ситуация на межбанке для гривны стала лучше, давление на курс несколько снизилось и котировки пошли вниз. Это еще нельзя назвать стабильным трендом на укрепление гривны, но это уже и не продолжение ее девальвации. Поэтому от того, как поведет себя курс сегодня – во многом зависит настроение всех участников торгов на всю эту неделю.

В-третьих, последние заявления ФРС США о возможном более активном и частом повышении процентных ставок в 2022 году для борьбы с инфляцией – привели к укреплению позиций доллара существенно ниже уровня 1,12 доллара за евро и валютные ралли по паре евро/доллар продолжаются. И это сулит нашим спекулянтам неплохие заработки на скачках курса евро относительно гривны на нашем межбанке.

В-четвертых, сегодня заканчивается период возмещений НДС экспортерам за январь, что по-прежнему пока снижает их интерес к продаже валюты. Но, как и в пятницу – если они увидят, что котировки быстро проседают – они сами не станут придерживать валютную выручку, накопившуюся за последние дни, чтобы не потерять на курсе. Поэтому очень важно как “стартанет” сегодняшний межбанк и как на это будут реагировать крупные местные игроки и нерезиденты, все еще достаточно активно покупающие валюту, выходя из наших ОВГЗ. Но темпы выхода с прошлого четверга пошли на убыль.

При существенных перекосах спроса и предложения на торгах – Нацбанку придется пока присутствовать на рынке, но уже в прошлую пятницу обошлось без него. И если сюрпризов не будет – регулятор и сегодня постарается в ход торгов не вмешиваться и интервенций на крупные суммы не проводить. Удастся ли ему это – тоже интрига сегодняшних торгов.

Так что события понедельника на валютном рынке обещают быть очень увлекательными. Советуем очень внимательно следить за поведением крупных игроков на сегодняшних торгах, так как это существенно повлияет на все курсообразование межбанка и наличного рынка в ближайшие дни.

Курсы межбанка, по прогнозу Finnce.ua 31 января будут в пределах: доллар — коридор 28,40-28,70 грн, евро — коридор 31,75-32,10 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,56 / 28,58

евро – 31,93 / 31,95

Курсы валют на Межбанке

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