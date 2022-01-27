Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в Украине

Проезд по первой концессионной дороге в Украине будет стоить примерно 8 евроцентов (около 2,6 грн) за километр.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал первый заместитель главы “Укравтодора” Андрей Ивко.

Она соединит Краковец (Львовская область) и Ровно, пройдя через Львов и Броды. “Это будет дорога первой категории протяженностью примерно 280 км”, – отметил Ивко.

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В то же время он подчеркнул, что у платной дороги обязательно будет бесплатная альтернатива.

По его словам, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта выполнила компания “Автомагистраль-Юг” за свой счет в рамках меморандума с “Укравтодором”. Но выбрать концессионера (инвестора) можно будет только после принятия законопроекта о концессиях. Строительство планируют начать уже в 2022 году.