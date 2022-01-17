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Французские инвесторы покупают агрокомпанию в Одеской области

Французские инвесторы покупают агрокомпанию в Одеской области

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение французской компании на приобретение агропредприятия в Одесской области. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

«Предоставлено разрешение компании SAS Investcompagnie (г. Париж, Франция) на приобретение долей в уставном капитале ООО «Савранский завод продовольственных товаров» (пгт Саврань, Савранский р-н, Одесская обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.

ООО «Савранский завод продовольственных товаров» занимается выращиванием и хранением зерновых, масличных и технических культур.

Для справки: в марте 2020 г. Антимонопольный комитет Украины предоставил SAS Investcompagnie (г. Париж, Французская республика) разрешение на приобретение ООО «Агрикор Холдинг» (Украина, Черниговская обл.), ООО «Агропрайм Холдинг» (г. Измаил, Одесская обл.) .) и ООО «Агровита» в Черкасской области. В октябре 2020 г. АМКУ также разрешила французскому инвестору купить ООО «Агростем» (с. Щениев, Черняховский район, Житомирская область, Украина) и ООО «Элеватор Агро» (с. Ивковцы, Прилукский район, Черниговская область). Бенефициаром указанных компаний стала Анна Шевцова.

По материалам УкрАгроКонсалт
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