0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 77 0

Украина может стать «газовым сейфом» для Европы — Шмыгаль

Украина может стать «газовым сейфом» для Европы — Шмыгаль

Европа может использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) для хранения своего «голубого топлива» с целью стабилизации потенциальных энергетических кризисов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Объем украинских газохранилищ — 33 млрд кубометров, из которых мы используем, как правило, около 20−24 млрд кубометров. В любом случае мы можем использовать наши газохранилища как „газовый сейф“ для европейских компаний», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что европейские компании уже сейчас держат часть своего газа в украинских ПХГ в режиме «таможенного склада». В то же время, Украина будет вести переговоры с Европой, чтобы сделать этот процесс более системным.

По словам Шмыгаля, создание «газового фонда» на базе украинских ПХГ поможет стабилизировать возможные энергетические кризисы в будущем.

Напомним, уже более тысячи компаний являются заказчиками услуг украинских подземных хранилищ газа.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.