Украина может стать «газовым сейфом» для Европы — Шмыгаль

Европа может использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) для хранения своего «голубого топлива» с целью стабилизации потенциальных энергетических кризисов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Объем украинских газохранилищ — 33 млрд кубометров, из которых мы используем, как правило, около 20−24 млрд кубометров. В любом случае мы можем использовать наши газохранилища как „газовый сейф“ для европейских компаний», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что европейские компании уже сейчас держат часть своего газа в украинских ПХГ в режиме «таможенного склада». В то же время, Украина будет вести переговоры с Европой, чтобы сделать этот процесс более системным.

По словам Шмыгаля, создание «газового фонда» на базе украинских ПХГ поможет стабилизировать возможные энергетические кризисы в будущем.

Напомним, уже более тысячи компаний являются заказчиками услуг украинских подземных хранилищ газа.