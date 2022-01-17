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В 2022 году смартфоны должны подорожать на 20%, — прогноз Counterpoint

В 2022 году смартфоны должны подорожать на 20%, — прогноз Counterpoint

В 2022 году ожидается рост стоимости смартфонов на 10-20% по всему миру. Такой прогноз аналитическое агентство Counterpoint Research представило в своем новом отчете.

Аналитики обратили внимание, что в 2021 году цены на смартфоны значительно выросли в годовом исчислении. За первые три квартала средняя рыночная стоимость устройств по сравнению с предыдущим годом увеличилась с $287 до $308. Главной причиной роста эксперты считают инфляцию и дефицит микросхем, которые, предположительно, сохранятся в 2022 году, хотя по-разному повлияют на цены в зависимости от региона.

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Сильнее всего смартфоны подорожали в Африке и на Ближнем Востоке (17,4%). Здесь зафиксирована самая высокая инфляция в мире, около 8%, потому что обменные курсы падают из-за пандемии. На ее фоне начались перебои с поставками товара, а производители Android-гаджетов сфокусировались на более дорогих телефонах, несколько забросив низкобюджетный сегмент. В этом регионе ожидается повышение налогов на импорт мобильных телефонов для укрепления национальной валюты.

Меньше всего пострадала Юго-Восточная Азия, где цены выросли примерно на 2%, и в 2022 году здесь не прогнозируют значительных изменений. Производители техники планируют удерживать стоимость на максимально низком уровне, если только крупные экономические потрясения не заставят их изменить политику.

В Латинской Америке цены за год выросли на 4,7%, притом что в регионе возникла самая сильная инфляция за 15 лет. Снижение курса местной валюты оказывает значительное влияние на среднюю стоимость, а Samsung является единственной компанией, которая продает смартфоны в местной валюте. 70% покупателей вынуждены оформлять кредиты на покупку телефонов, что побуждает розничных продавцов включать “скрытую инфляцию” в планах выплат.

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В целом с 2020 года по настоящее время цены на микросхемы во всем мире увеличились на 25-40%. Согласно прогнозу Counterpoint, передовые отрасли производства особо не подорожают, ведь производители чипов стараются снизить затраты. Тем не менее, тайваньский гигант TMSC объявил, что поднимет цены с начала 2022 года, надеясь в будущем получить более высокий спрос при ограниченном предложении.

Производители смартфонов рискуют потерять много денег, если не смогут сбалансировать цены для потребителей. Рост 5G может замедлиться в 2022 году, в то время как рынки нижнего и среднего сегментов столкнутся с большими трудностями, поскольку приоритет будет отдан дорогим смартфонам, которые приносят наибольшую прибыль. В 2021 году производители не хотели значительно повышать цены, опасаясь потерять долю рынка, поэтому в 2022 году им придется использовать другие стратегии для компенсации подорожания компонентов.

По материалам Фокус
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