Аналитики назвали самые продаваемые смартфоны в четвертом квартале 2021 года

Аналитики из Canalys подсчитали, что на долю iPhone пришлось около 22% от мировых поставок смартфонов в четвертом квартале 2021 года, что позволило Apple вернуть себе лидирующую позицию на рынке мобильных устройств.
Высокие показатели продаж смартфонов Apple обусловлены непрерывным спросом на модели серии iPhone 13, вышедшие еще в сентябре 2021 года.
Второе место в списке крупнейших поставщиков смартфонов в четвертом квартале 2021 года занимает Samsung с долей рынка в 20%, а следом за ним идет Xiaomi с 12%.
Мировой объем поставок смартфонов за этот период вырос лишь на 1% в годовом исчислении из-за дефицита компонентов и проблем с логистикой, однако аналитики уверены, что перебои в цепочке поставок в первую очередь коснулись мелких компаний, а не таких титанов, как Apple и Samsung.
Фото: gagadget.com, dialogs.org.ua
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