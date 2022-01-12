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Аналитики назвали самые продаваемые смартфоны в четвертом квартале 2021 года

Аналитики назвали самые продаваемые смартфоны в четвертом квартале 2021 года

Аналитики из Canalys подсчитали, что на долю iPhone пришлось около 22% от мировых поставок смартфонов в четвертом квартале 2021 года, что позволило Apple вернуть себе лидирующую позицию на рынке мобильных устройств.

Высокие показатели продаж смартфонов Apple обусловлены непрерывным спросом на модели серии iPhone 13, вышедшие еще в сентябре 2021 года.

Второе место в списке крупнейших поставщиков смартфонов в четвертом квартале 2021 года занимает Samsung с долей рынка в 20%, а следом за ним идет Xiaomi с 12%.

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Мировой объем поставок смартфонов за этот период вырос лишь на 1% в годовом исчислении из-за дефицита компонентов и проблем с логистикой, однако аналитики уверены, что перебои в цепочке поставок в первую очередь коснулись мелких компаний, а не таких титанов, как Apple и Samsung.

Фото: gagadget.com, dialogs.org.ua

По материалам Диалоги
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