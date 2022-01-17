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Создатели NFT-сервера в Minecraft продали токены на $1,2 млн за 8 минут и исчезли

Создатели NFT-сервера в Minecraft продали токены на $1,2 млн за 8 минут и исчезли

Группа разработчиков создала NFT-сервера в Minecraft Blockverse для игроков. 10 тысяч токенов раскупили за 8 минут, после чего создатели исчезли вместе с 1,2 миллионами долларов, которые получили от продажи NFT. Об этом сообщает NME.

Для входа на NFT-сервера в Minecraf игрокам нужно было купить пару токенов. Их начали продавать 24 января, но через 8 минут после старта продажи их сайт Blockverse и сервер в Discord были отключены.

В Twitter разработчики Blockverse последний раз писали 24 января, заверяя, что сервер начал официально работать.

В то же время игроки сообщили об остановке работы Blockverse. Некоторые пользователи потеряли пару десятков тысяч долларов на проекте. Например, пользователь illiquidassets, который помогал разработчикам Blockverse с маркетингом, потерял 26 тысяч долларов.

Через некоторое время один из разработчиков вышел на связь. Он сообщил, что якобы никого не обманывал, а сервер перестал работать из-за ряда проблем.

TheGamer выяснило, что выпущенные Blockverse NFT уже успели перепродать почти за 2,1 миллиона долларов. Разработчики заявили, что готовы передать игрокам выручку от продажи игровых NFT и права на Blockverse, однако о тех 1,2 млн долларов речь не идет.

По материалам Дело
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