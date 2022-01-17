0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 11 0

В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19

В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19

Ученые Южной Кореи создали биодатчик, который с такой же точностью, как и ПЦР-тест, в течение 30 минут выявляет все штаммы коронавируса.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Южнокорейские ученые утверждают, что результаты, которые дает биодатчик, так же точны, как и тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Команда из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала высокочувствительный и портативный биодатчик для скрининга вариантов коронавируса с помощью ангиотензин-превращающего фермента под названием ACE2.

ACE2 является вирусным рецептором, обнаруживающим все ранее обнаруженные штаммы COVID-19.

Отмечено, что сейчас наиболее распространенным способом диагностирования коронавируса является ПЦР-тест – молекулярный тест, который ищет генетический материал SARS-CoV-2. Но его результатов обычно нужно ждать не менее нескольких часов, а новый разработанный биосенсор способен обнаружить коронавирус за 30 мин.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.