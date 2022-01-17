В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-19

Ученые Южной Кореи создали биодатчик, который с такой же точностью, как и ПЦР-тест, в течение 30 минут выявляет все штаммы коронавируса.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Южнокорейские ученые утверждают, что результаты, которые дает биодатчик, так же точны, как и тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Команда из Корейского института науки и технологий (KIST) разработала высокочувствительный и портативный биодатчик для скрининга вариантов коронавируса с помощью ангиотензин-превращающего фермента под названием ACE2.

ACE2 является вирусным рецептором, обнаруживающим все ранее обнаруженные штаммы COVID-19.

Отмечено, что сейчас наиболее распространенным способом диагностирования коронавируса является ПЦР-тест – молекулярный тест, который ищет генетический материал SARS-CoV-2. Но его результатов обычно нужно ждать не менее нескольких часов, а новый разработанный биосенсор способен обнаружить коронавирус за 30 мин.