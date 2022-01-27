Более 30% украинцев не доверяют ни одному банку — исследование

В Украине 34% граждан по разным причинам не доверяют банкам. А те, кто более положительно относится к банковской системе, отдают предпочтение государственным финучреждениям, свидетельствуют данные социологического исследования Ощадбанка.
Об этом сообщил глава правления госбанка Сергей Наумов, передает издание «Минфин».
Социологическое исследование Ощадбанк провел совместно с Gradus Research — провайдер, который делает «социологию в смартфоне».
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Выяснилось, что по уровню доверия среди украинцев первое место занимают госбанки (26% опрошенных), второе — иностранные (12%), третье — украинские частные банки (10%).
Только 23% опрошенных украинцев назвали банки своими партнерами. В то же время 35% респондентов считают банки своими врагами. 42% не смогли определиться с тем, кто же для них банковская система. В своем большинстве это люди, которых банки просто обязаны «перетянуть на свою сторону», уверен Наумов.
Чтобы переманить на свою сторону таких не определившихся потенциальных клиентов, банки вводят новые услуги и функционал, в том числе для заработка.
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