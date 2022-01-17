Доступность и удобство банковских услуг упрощает наш быт и значительно экономит время. Однако даже долговременные отношения между клиентом и банком могут испортить ситуации, когда между ними возникает спор.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, как клиенту решить спорный вопрос с банком

Как объясняет Фонд гарантирования вкладов физических лиц, по законодательству Украины, потребители финансовых услуг могут сразу обратиться в суд. Однако перед тем, как начать длительный и не всегда эффективный судебный процесс, попробуйте урегулировать спорные вопросы несколькими иными путями.

Сначала обратитесь в банк и изложите свой вопрос через следующие каналы коммуникации:

онлайн – каналы: на электронный адрес банка или с помощью сервиса «Обратная связь», информация о которых размещена на сайте выбранного вами банка, а также через чат-боты банка в Viber, Telegram, Messenger;

устное обращение на «горячую линию»/call-центр/контакт-центр банка;

средствами почтовой связи: написать письмо-обращение (жалобу) на руководство банка по адресу для переписки, который указан на его вебсайте, обычно в разделе «Контакты».

В обращении предоставьте подробную информацию о себе для возможности идентификации, причину обращения в банк, укажите, чего ожидаете после рассмотрения обращения и каким образом хотите получить ответ.

Если спорный вопрос не удалось решить непосредственно с банком, необходимо обратиться в Национальный банк Украины, порядок обращения к которому размещен на сайте в разделе «Защита прав потребителей».

Если банк-участник Фонда гарантирования не выполняет обязанности, возложенные на него Инструкцией о порядке осуществления Фондом гарантирования вкладов физических лиц защиты прав и охраняемых законом интересов вкладчиков (например, не предоставляет информацию о системе гарантирования вкладов физических лиц, нарушает порядок раскрытия информации для вкладчиков об условиях предоставления банковских услуг по привлечению вкладов), можно обратиться в Отдел защиты прав вкладчиков Фонда на адрес электронной почты: cn-vzpv@fg.gov.ua.

В случае возникновения каких-либо спорных вопросов относительно получения гарантированной суммы возмещения по вкладу в неплатежеспособном банке необходимо обращаться в Фонд. Информация о порядке обращения размещена на сайте Фонда в разделе «Обращения граждан».

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