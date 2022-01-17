Европейский центробанк просит у банков план действий в случае санкций против РФ

Европейский центральный банк попросил у банков план действий на случай санкций на Россию, в частности — отключения от системы Swift.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Предупреждение от ЕЦБ обусловлено, в частности, предупреждением США о «значительных последствиях» для РФ в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

Санкции влекут за собой значительные риски для тех международных банков, которые имеют большую зависимость от российского капитала, например американского Citi, французского Société Générale, австрийского Raiffeisen и итальянского UniCredit.

Таким предупреждением ЕЦБ хочет убедиться, что европейские банки смогут работать при любом санкционном режиме против РФ и быстро оборвать сотрудничество с запрещенными клиентами.

Согласно исследованию JPMorgan, SocGen имеет наибольший финансовый риск в отношении России среди всех европейских банков с 2,6 млрд евро. Австрийский Raiffeisen имеет 1,9 млрд евро, а UniCredit — 1,4 млрд евро.

Руководитель одного из банков сказал, что основной риск от санкций связан с его российскими инвестиционно-банковскими операциями, которые имеют дело с крупными транснациональными компаниями и олигархами, а не для его коммерческого банковского подразделения, которое преимущественно занимается средними компаниями.

По словам топ-чиновника в ЕЦБ, самым большим «системным риском» будет, если Россия будет отключена от платежной сети Swift, что может «повлиять на всю банковскую систему России».

Однако, по его словам, российский центральный банк планирует активировать национальную межбанковскую платежную систему, чтобы заменить Swift, если будет нужно.

Дополнительным риском для европейских банков является то, что эскалация может ударить по курсу рубля, снизив стоимость их российских дочерних компаний.