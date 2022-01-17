Американский регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0−0,25% годовых.

Об этом сообщается на сайте ФРС.

Также регулятор сообщил о намерении повысить ставку в ближайшее время.

«Учитывая инфляцию, значительно превышающую 2 процента, и сильный рынок труда, комитет ожидает, что в скором времени будет уместно повысить целевой диапазон ставки федеральных фондов», — говорится в сообщении.

Кроме того, ФРС решила продолжать снижать месячные темпы выкупа активов, завершив их в начале марта.

Ранее сообщалось, что рынок ожидает повышения учетной ставки на следующем собрании в марте.

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором преобладает доллар.

Напомним, Федрезерв снизил процентные ставки почти до нуля в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса повлиял на мировую торговлю. На таком уровне ставку планировали удерживать, пока прогнозируемая инфляция не превысит 2% и пока рынок труда вырастет до уровней максимальной занятости.

В то же время инфляция выросла до 7% по итогам 2021 года, что оказывает давление на регулятора по повышению ставок уже сейчас.