Американский регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система сохранила ставку на уровне 0−0,25% годовых.
Об этом сообщается на сайте ФРС.
Также регулятор сообщил о намерении повысить ставку в ближайшее время.
«Учитывая инфляцию, значительно превышающую 2 процента, и сильный рынок труда, комитет ожидает, что в скором времени будет уместно повысить целевой диапазон ставки федеральных фондов», — говорится в сообщении.
Кроме того, ФРС решила продолжать снижать месячные темпы выкупа активов, завершив их в начале марта.
Ранее сообщалось, что рынок ожидает повышения учетной ставки на следующем собрании в марте.
Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором преобладает доллар.
Напомним, Федрезерв снизил процентные ставки почти до нуля в марте 2020 года, когда пандемия коронавируса повлиял на мировую торговлю. На таком уровне ставку планировали удерживать, пока прогнозируемая инфляция не превысит 2% и пока рынок труда вырастет до уровней максимальной занятости.
В то же время инфляция выросла до 7% по итогам 2021 года, что оказывает давление на регулятора по повышению ставок уже сейчас.
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