Жителей многоэтажек ждут новые правила: что нужно успеть до 1 марта

Органы местной власти в Украине будут обязаны объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах.

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Об этом говорится в законопроекте, который был принят Верховной Радой в первом чтении.

Согласно законопроекту № 6103 о внесении изменений в закон “О жилищно-коммунальных услугах”, создать ОСМД необходимо не позднее 1 марта 2022 года

Право выбирать форму управления домом и создавать ОСМД остается за жителями еще с 2015 года, но предыдущая редакция закона не ограничивала время принятия решения.

В объяснительной записке к документу отмечается, что за шесть лет с момента принятия закона сознание совладельцев остается критически низким.

“В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – в почти трети сейчас не созданы ОСМД, не избраны управители”, – говорится в записке.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду проект О внесении изменений в закон О жилищно-коммунальных услугах. Он предусматривает создание во всех домах объединения совладельцев многоквартирного дома ( ОСМД ). Речь идет о домах, где не создано объединение совладельцев многоквартирного дома, собственниками не принято решение о форме управления многоквартирным домом и не объявлен и не проведен такой конкурс.

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