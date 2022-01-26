Жителей многоэтажек ждут новые правила: что нужно успеть до 1 марта

Органы местной власти в Украине будут обязаны объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах.
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Об этом говорится в законопроекте, который был принят Верховной Радой в первом чтении.
Согласно законопроекту № 6103 о внесении изменений в закон “О жилищно-коммунальных услугах”, создать ОСМД необходимо не позднее 1 марта 2022 года
Право выбирать форму управления домом и создавать ОСМД остается за жителями еще с 2015 года, но предыдущая редакция закона не ограничивала время принятия решения.
В объяснительной записке к документу отмечается, что за шесть лет с момента принятия закона сознание совладельцев остается критически низким.
“В большинстве многоквартирных домов совладельцы занимают пассивную позицию – в почти трети сейчас не созданы ОСМД, не избраны управители”, – говорится в записке.
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