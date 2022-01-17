МВФ призвал Сальвадор отказаться от Bitcoin в качестве платежного средства

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) порекомендовал Сальвадору лишить первую криптовалюту статуса законного средства платежей на территории государства.

Представители МВФ допустили, что электронный кошелек Chivo может повысить финансовую доступность, однако отметили необходимость строгого регулирования Bitcoin.

Они также напомнили о рисках финансовой стабильности, связанных с использованием первой криптовалюты.

Кроме того, в организации обеспокоились планами Сальвадора выпустить Bitcoin-облигации стоимостью $1 млрд.

Читайте также: «Соответствует шаблону пузыря»: в Invesco допустили падение Bitcoin

Государство ведет переговоры с МВФ о предоставлении кредита в размере $1,3 млрд, писал Fortune.

Напомним, 7 сентября 2021 года в Сальвадоре вступил в силу закон о признании цифрового золота легальным средством расчетов. Правительство страны приобрело 550 BTC в государственный фонд.

С тех пор Сальвадор купил всего 1801 BTC на $85,5 млн. О последнем пополнении государственного фонда на 410 BTC президент страны Найиб Букеле рассказал 22 января 2022 года.

Ранее, в июне 2021 года, МВФ предупредил Сальвадор о рисках и регуляторных проблемах, которые может повлечь за собой признание Bitcoin официальным средством платежа.