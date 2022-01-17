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«Соответствует шаблону пузыря»: в Invesco допустили падение Bitcoin

«Соответствует шаблону пузыря»: в Invesco допустили падение Bitcoin

Цена Bitcoin может упасть до $30 тыс., поскольку пузырь в активе сдувается. Такое мнение высказали специалисты инвестиционной компании Invesco в своем списке «невероятных, но возможных» результатов 2022 года.

«Массовый маркетинг биткоина напоминает нам об активности биржевых маклеров в преддверии краха 1929 года», — написали эксперты.

По их словам, снижение котировок с максимумов до $42 тыс. в начале января точно соответствует шаблону пузыря.

Чего ждать? Траектория предполагает потерю активом 45% стоимости в течение 12 месяцев после пика типичной финансовой мании.

По этой модели цена упадет до $34-37 тыс. к концу октября.

«Шаблон также предполагает, что пузыри обычно сдуваются в течение следующих двух лет. Следовательно, мы думаем, что не слишком сложно представить падение биткоина ниже $30 тыс. в этом году», — заявили эксперты.

Они признали, что ошиблись с прогнозом на 2021 год, когда предсказали падение цены ниже $10 тыс., а первая криптовалюта достигла рекордных отметок на уровнях около $69 тыс. Свой промах специалисты Invesco объяснили тем, что биткоин, похоже, проходит через серию пузырей.

Справка Finance.ua:

Что прогнозируют Bitcoin?

  • Bitcoin получил большую поддержку от многих миллиардеров, компаний и даже целой страны в 2021 году. Среди самых больших поклонников миллиардеры Илон Маск и Рэй Далио;
  • этот список недавно пополнил и миллиардер Рикардо Салинас Плиего, один из самых богатых людей Мексики — его состояние оценивается в $13 млрд. Он также посоветовал инвесторам покупать Bitcoin;
  • криптоинвестор и аналитик Ларк Дэвис (Lark Davis) в своем Twitter спрогнозировал «битку» рост до отметки $100 тыс.;
  • примечательно, что не менее известный в криптосообществе аналитик PlanB называет такой же курс в $100 тыс. По его словам, в этом десятилетии Bitcoin будет конкурировать с рыночной капитализацией золота. В итоге за один BTC будут давать $550 тыс.;
  • кроме того, президент Сальвадора Найиб Букеле выразил уверенность, что в 2022 году цена первой криптовалюты вырастет до тех же $100 тыс.;
  • а основатель Twitter и бывший CEO компании Джек Дорси и вовсе заявил, что BTC вытеснит и заменит американский доллар.
По материалам Forklog
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