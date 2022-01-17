«Соответствует шаблону пузыря»: в Invesco допустили падение Bitcoin

Цена Bitcoin может упасть до $30 тыс., поскольку пузырь в активе сдувается. Такое мнение высказали специалисты инвестиционной компании Invesco в своем списке «невероятных, но возможных» результатов 2022 года.
«Массовый маркетинг биткоина напоминает нам об активности биржевых маклеров в преддверии краха 1929 года», — написали эксперты.
По их словам, снижение котировок с максимумов до $42 тыс. в начале января точно соответствует шаблону пузыря.
Чего ждать? Траектория предполагает потерю активом 45% стоимости в течение 12 месяцев после пика типичной финансовой мании.
По этой модели цена упадет до $34-37 тыс. к концу октября.
«Шаблон также предполагает, что пузыри обычно сдуваются в течение следующих двух лет. Следовательно, мы думаем, что не слишком сложно представить падение биткоина ниже $30 тыс. в этом году», — заявили эксперты.
Они признали, что ошиблись с прогнозом на 2021 год, когда предсказали падение цены ниже $10 тыс., а первая криптовалюта достигла рекордных отметок на уровнях около $69 тыс. Свой промах специалисты Invesco объяснили тем, что биткоин, похоже, проходит через серию пузырей.
Что прогнозируют Bitcoin?
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджетаВчера, 18:10 - 2443 4
Запрет «фопам» работать на компании приведет к оттоку айтишников из Украины, – экспертВчера, 21:31 - 1259 3
Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан12 ч. назад - 4429 2
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 434 2
На территории ЕС могут запретить майнинг криптовалютВчера, 17:11 - 605 2
Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан12 ч. назад - 4429 2
Основатель Ethereum предположил имя настоящего создателя Bitcoin17 ч. назад - 2111
Какие автомобили не пройдут обязательный техосмотр в 2022 году.3 ч. назад - 1885
Сколько хотят зарабатывать украинцы в Польше10 ч. назад - 1560
Tesla собирает один автомобиль всего 38 секунд20 ч. назад - 1477 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 434 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 403
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 573 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1914 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1090 1