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Минфин продал ОВГЗ всего на 2,8 миллиарда: преимущественно - краткосрочные облигации

Минфин продал ОВГЗ всего на 2,8 миллиарда: преимущественно - краткосрочные облигации

Министерство финансов на аукционе 25 января продало облигаций внутреннего займа на сумму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд – 3-месячные облигации и всего на 4 млн – 1,5 годовые.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Министерство финансов предлагало к размещению ОВГЗ сроком на 3 мес., год, полтора года и 2 года.

Весь спрос пришелся на 3-месячные бумаги, по которым Минфин повысил ставку на 55 б.п. – до 11,5%. полуторагодовых ОВГЗ Минфин продал лишь на 4 млн грн, не изменив ставки.

Бумаг на 1 и 2 года не было продано вообще. Минфин отказался повышать ставки по этим бумагам.

Участники рынка соглашались купить годовые ОВГЗ только в случае поднятия ставки до 12,4% (то есть в случае повышения на пол процентного пункта), а двухлетние – по ставкам 13,45-15% (то есть на 0,5-2 процентных пункта).


Инфографика: Минфин

Накануне 20 января Национальный банк повысил учетную ставку на 1 процентный пункт – до 10 процентов годовых.

Вероятно, участники рынка ожидали от Минфина аналогичного повышения доходностей по ОВГЗ, поэтому не стали покупать их на первичном рынке по предыдущему уровню доходности.

Отметим, что на вторичном рынке уровень доходности ОВГЗ на порядок выше – 16-17%, о чем накануне сообщали в Нацбанке.

По материалам Економічна Правда
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