Поглощения техгигантов достигли 10-летнего максимума: кого покупали Google, Amazon и Microsoft

В 2021 году Microsoft, Amazon и Alphabet закрыли рекордное за последние 10 лет количество сделок по поглощению более мелких компаний. Общая сумма покупок трех техгигантов пересекла отметку в 60 миллиардов долларов.

Оживленный “шопинг” может свидетельствовать о попытках американских технологических компаний обойти жесткие меры регулирующих органов, которые все чаще блокируют подобные поглощения. В частности, это касается Федеральной торговой палаты США.

Массовые поглощения техгигантами более мелких компаний. По подсчетам Dealogic, материнская компания Google Alphabet в 2021 году совершила 22 поглощения, Amazon – 39, а Microsoft – приобрела 56 более мелких игроков рынка. Такие показатели являются самыми большими за последние 10 лет.

Общий объем расходов на публичные сделки компаний Alphabet и Microsoft также достиг десятилетнего максимума – 22 миллиарда и 25,7 миллиарда долларов соответственно. Поглощения Amazon на 15,7 миллиарда недотянуло до рекорда, уступив показателю 2017 года, когда онлайн-ритейлер приобрел компанию Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов.

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Напомним, что 18 января 2022 года Microsoft приобрела скандального разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что таким образом компания бросила вызов регуляторным органам. Покупка состоялась сразу после нескольких других крупных поглощений в 2021 году, в частности, Microsoft перед этим приобрела Nuance Communications за 19,7 миллиарда, а Amazon – студию MGM за 8,45 миллиарда долларов.

Реакция регуляторов. Новая глава Федеральной торговой палаты США Лиана Хан тем временем продвигает в ведомстве введение более агрессивной антимонопольной политики в отношении техгигантов. Она уже подала обновленную жалобу против Meta, в которой утверждается, что компания, поглотив Instagram и Whatsapp, захватила рынок соцсетей.

К слову, антимонопольный регулятор предупреждает, что продолжит расследование сделок не только на этапе переговоров, но и после их фактического закрытия. Такое заявление может повлечь за собой судебный прецедент по отмене поглощения техгигантами других компаний.