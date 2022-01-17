0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 8 0

Поглощения техгигантов достигли 10-летнего максимума: кого покупали Google, Amazon и Microsoft

Поглощения техгигантов достигли 10-летнего максимума: кого покупали Google, Amazon и Microsoft

В 2021 году Microsoft, Amazon и Alphabet закрыли рекордное за последние 10 лет количество сделок по поглощению более мелких компаний. Общая сумма покупок трех техгигантов пересекла отметку в 60 миллиардов долларов.

Оживленный “шопинг” может свидетельствовать о попытках американских технологических компаний обойти жесткие меры регулирующих органов, которые все чаще блокируют подобные поглощения. В частности, это касается Федеральной торговой палаты США.

Массовые поглощения техгигантами более мелких компаний. По подсчетам Dealogic, материнская компания Google Alphabet в 2021 году совершила 22 поглощения, Amazon – 39, а Microsoft – приобрела 56 более мелких игроков рынка. Такие показатели являются самыми большими за последние 10 лет.

Общий объем расходов на публичные сделки компаний Alphabet и Microsoft также достиг десятилетнего максимума – 22 миллиарда и 25,7 миллиарда долларов соответственно. Поглощения Amazon на 15,7 миллиарда недотянуло до рекорда, уступив показателю 2017 года, когда онлайн-ритейлер приобрел компанию Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов.

Читайте также: Bloomberg назвал 50 компаний, за акциями которых стоит следить в 2022 году

Напомним, что 18 января 2022 года Microsoft приобрела скандального разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Аналитики отмечают, что таким образом компания бросила вызов регуляторным органам. Покупка состоялась сразу после нескольких других крупных поглощений в 2021 году, в частности, Microsoft перед этим приобрела Nuance Communications за 19,7 миллиарда, а Amazon – студию MGM за 8,45 миллиарда долларов.

Реакция регуляторов. Новая глава Федеральной торговой палаты США Лиана Хан тем временем продвигает в ведомстве введение более агрессивной антимонопольной политики в отношении техгигантов. Она уже подала обновленную жалобу против Meta, в которой утверждается, что компания, поглотив Instagram и Whatsapp, захватила рынок соцсетей.

К слову, антимонопольный регулятор предупреждает, что продолжит расследование сделок не только на этапе переговоров, но и после их фактического закрытия. Такое заявление может повлечь за собой судебный прецедент по отмене поглощения техгигантами других компаний.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.