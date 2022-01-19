Bloomberg назвал 50 компаний, за акциями которых стоит следить в 2022 году

Издание Bloomberg опубликовало список из 50 компаний, акции которых вероятно вырастут в цене в 2022 году. В списке есть компании, инвестирующие в метавселенную, нефтяные гиганты и турагентства, которые восстанавливаются после пандемии.

Перечень компаний: