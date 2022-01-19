Bloomberg назвал 50 компаний, за акциями которых стоит следить в 2022 году

Издание Bloomberg опубликовало список из 50 компаний, акции которых вероятно вырастут в цене в 2022 году. В списке есть компании, инвестирующие в метавселенную, нефтяные гиганты и турагентства, которые восстанавливаются после пандемии.
Перечень компаний:
- Abrdn. Глобальная инвестиционная компания и менеджер по активам из Британии.
- Aegon. Голландская страховая компания.
- Airbnb. Сервис бронирования жилья. Постоянные клиенты позволят компании увеличить прибыль в результате сокращения маркетинговых расходов в 2022.
- Alphabet. Международный конгломерат компаний, в который входит Google. В 2022 году продажи рекламы на YouTube достигнут $35 млрд.
- Aluminum Corp. of China. Компания, которая производит алюминиевую продукцию.
- Amplify Energy. Нефтегазовую компанию вероятно оштрафуют на $115 млн из-за разлива подводного трубопровода возле Калифорнии. Это заставило инвесторов вдвое сократить стоимость акций. Однако аналитики Bloomberg считают, что сумма штрафа слишком завышена, и Amplify Energy заплатит не более $40 млн.
- Associated British Foods. Компания владеет ритейлером Primark. По оценкам Bloomberg бренд пострадал от пандемии, но вырастет в 2022 году.
- Barclays. Один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Barclays Bank PLC-второй крупнейший банк в Великобритании.
- АТ. Британский нефтяной гигант.
- British American Tobacco. Британская транснациональная компания, которая производит и продает сигареты, табак и другие никотиновые изделия.
- Coca-Cola. Несмотря на то, что в следующем году компания может заплатить $11 млрд в налоговом суде, аналитики считают акции Coca-Cola привлекательными.
- Cognizant Technology Solutions. Американская компания, которая предоставляет услуги и консалтинг в области информационных технологий.
- Emerson Electric. Американская транснациональная корпорация, которая производит продукцию и предоставляет инженерные услуги для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
- Evergrande. Второй по величине застройщик в Китае. Крупные долги заставляют компанию продавать акции дешевле в 2022 году.
- FedEx. Американская транснациональная логистическая компания.
- First Solar. Аналитики прогнозируют значительный рост спроса на солнечную энергию в 2022 году. Это хороший сигнал для крупнейшего американского производителя панелей First Solar.
- Fortescue Metals Group. Австралийская железорудная компания. Третий по величине экспортер железной руды в стране.
- Freshpet. Производитель натуральных кормов для домашних животных может охватить 11 млн новых клиентов и в четыре раза увеличив свою долю на рынке в США.
- General Motors. В 2022 году выручка американского автопроизводителя может вырасти на $16 млрд.
- Grab Holdings. Технологическая компания из Азии. Компания предлагает услуги доставки еды и цифровых платежей через мобильное приложение.
- Helios Towers. Телекоммуникационная компания из Великобритании.
- Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Финансовый холдинг может вырасти после того, как власти Китая ограничили правила по размещению акций за рубежом.
- Huazhu. Операционная прибыль компании в гостиничной сфере вероятно вырастет на 70% в 2022 году, по сравнению с 2019.
- ING. К 2023 году стоимость акций голландской финансовой компании может вырасти на 20%.
- Keyence. Компания производит датчики автоматизации, считыватели штрих-кодов, лазерные маркеры, измерительные приборы и цифровые микроскопы. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что в 2022 году Keyence будет расти быстрее рынка.
- Lululemon. Американо-канадский ритейлер спортивной одежды.
- Netflix. Стриминговая компания, которая побеждает в конкуренции с Amazon и Walt Disney.
- Nidec. Японский производитель и дистрибьютор электродвигателей.
- NIO. Китайский производитель электромобилей класса люкс.
- Penn National Gaming. Оператор казино из США.
- Pfizer. Новые штаммы коронавируса означают, что компания сможет заработать на дополнительных доза вакцинации. В этом году продажи Pfizer вероятно вырастут более чем на $40 млрд.
- Prosus. Глобальная инвестиционная группа является крупнейшей потребительской интернет-компанией в Европе и одним из крупнейших инвесторов в сфере технологий в мире.
- Robinhood. Компания предоставляет биржевые брокерские решения на основе сервисов и мобильных приложений, которые позволяют пользователям инвестировать в публичные компании.
- Roblox. Корпорация разрабатывает платформу для онлайн-игр и систему их создания. Прибыли компании должны увеличиться в 2022 на фоне роста рынка метавселенной, который достигнет $800 млрд к 2024.
- Roku. Компания разрабатывает цифровые медиаплееры для потокового видео. Roku имеет рекламный бизнес, а также лицензирует свое аппаратное и программное обеспечение другим компаниям. Bloomberg прогнозирует рост Roku в 50% к 2023 году.
- S.F. Holding. Китайская межнациональная компания по доставке и логистике.
- Samsonite. Американский производитель и ритейлер обуви. По оценкам Bloomberg компания увеличит продажи в 2022 году благодаря возобновлению международных путешествий.
- Sea. Free Fire сингапурской компании была самой популярной мобильной игрой в мире три года подряд. В 2022 году компания продолжит расти в Европе, Индии, Латинской Америке.
- Sinopec. Компания является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим, газовым и нефтехимическим конгломератом. Нехватка энергии в стране привела к росту цен на нефть, а значит, прибыль компании в дальнейшем будет расти.
- SK Innovation. Компания занимается разведкой нефтяных месторождений и альтернативной энергетикой.
- SoFi. Первый публичный онлайн-банк в США. С тремя миллионами пользователей SoFi не самая крупная на рынке, но предлагает лучшие условия. Это позволяет генерировать доход, который растет почти по 50% в год.
- T-Mobile US. Крупный оператор мобильной связи Соединенных Штатов, мажоритарным владельцем которого является холдинг Deutsche Telekom.
- Tencent. Одна из крупнейших в мире игровая компания вероятно вырастет после инвестиций в Epic Games Inc. и Roblox.
- TUI. Европейский туроператор много потерял за время пандемии. Но инвесторы ждут, что с ростом количества вакцинированных людей, компания начнет наращивать продажи.
- Tupras. Турецкая компания, которая управляет четырьмя нефтеперерабатывающими заводами.
- Victoria’s Secret. Новое руководство планирует сделать бренд нижнего белья более инклюзивным для широкого круга клиентов и более экологичным.
- Vivendi. Французский медиаконгломерат, владеет Gameloft, Groupe Canal+, Hava. После приобретения компании Hachette Book Group прибыль Vivendi может вырасти более чем на 40% в 2022 году.
- Volkswagen. Компания имеет все шансы опередить Tesla на рынке электромобилей к 2023 году.
- Westpac Banking. Один из крупнейших банков Австралии и второй по размеру банка Новой Зеландии.
- Willis Towers Watson. Новое руководство компании собирается активизировать рост и доходность, обновляя глобальную страховую брокерскую деятельность.