Boeing инвестировала $450 млн в разработку аэротакси на электрической тяге

Компания Wisk Aero, занимающаяся разработкой электрического летающего такси, привлекла $450 млн от аэрокосмической компании Boeing в рамках очередного раунда финансирования. В стартапе заявили, что новые инвестиции делают Wisk «одной из наиболее хорошо финансируемых» компаний в данной сфере.
Wisk Aero была создана в 2019 году и является совместным предприятием Boeing и компании Kitty Hawk сооснователя Google Ларри Пейджа (Larry Page). Стартап занимается разработкой электрического летающего такси вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Аппарат будет беспилотным.
Согласно имеющимся данным, привлечённые инвестиции Wisk планирует использовать для ускорения темпов роста за счёт расширения штата сотрудников, который в настоящее время состоит из примерно 350 человек. Компания также планирует запустить производственный процесс, который позволит прийти к полномасштабному коммерческому сервису летающих такси в следующие пять лет. После запуска коммерческого предложения компания рассчитывает выполнять около 14 млн рейсов ежегодно на 20 основных рынках по всему миру.
Прежде чем Wisk и другие стартапы, занимающиеся аналогичными разработками, смогут запустить коммерческие сервисы летающих такси, им предстоит пройти длинный путь. После создания летательного аппарата и проведения серии лётных тестов компаниям необходимо получить сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA) США и других государственных отраслевых регуляторов на рынках присутствия.
В настоящее время американский регулятор не сертифицировал ни одного летательного аппарата eVTOL для использования в коммерческих пассажирских перевозках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев исключил возможность отмены Радой кассовых аппаратов для ФЛППозавчера, 16:38 - 2279 33
«Газпром» остановил поставки газа в Польшу через УкраинуПозавчера, 15:33 - 4589 13
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 2873 8
Межбанк: будет ли новый обвал гривныВчера, 10:44 - 3756 4
Как увеличат государственную помощь и пенсии с 1 марта: размеры выплатВчера, 16:00 - 1081 3
Как правильно закрыть счет, если не пользуетесь банковской картойВчера, 09:03 - 8749
Скидки на оплату коммуналки: «Нафтогаз» запустил новую акциюВчера, 14:01 - 4968
Межбанк: будет ли новый обвал гривныВчера, 10:44 - 3756 4
monobank и «Дія» запускают новую услугуВчера, 12:35 - 3360
Рада увеличила лимит на беспошлинную доставку посылок из-за рубежаВчера, 15:04 - 2873 8
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 699 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 529
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 706 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2295 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1357 1