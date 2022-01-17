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Boeing инвестировала $450 млн в разработку аэротакси на электрической тяге

Boeing инвестировала $450 млн в разработку аэротакси на электрической тяге

Компания Wisk Aero, занимающаяся разработкой электрического летающего такси, привлекла $450 млн от аэрокосмической компании Boeing в рамках очередного раунда финансирования. В стартапе заявили, что новые инвестиции делают Wisk «одной из наиболее хорошо финансируемых» компаний в данной сфере.

Wisk Aero была создана в 2019 году и является совместным предприятием Boeing и компании Kitty Hawk сооснователя Google Ларри Пейджа (Larry Page). Стартап занимается разработкой электрического летающего такси вертикального взлёта и посадки (eVTOL). Аппарат будет беспилотным.

Согласно имеющимся данным, привлечённые инвестиции Wisk планирует использовать для ускорения темпов роста за счёт расширения штата сотрудников, который в настоящее время состоит из примерно 350 человек. Компания также планирует запустить производственный процесс, который позволит прийти к полномасштабному коммерческому сервису летающих такси в следующие пять лет. После запуска коммерческого предложения компания рассчитывает выполнять около 14 млн рейсов ежегодно на 20 основных рынках по всему миру.

Прежде чем Wisk и другие стартапы, занимающиеся аналогичными разработками, смогут запустить коммерческие сервисы летающих такси, им предстоит пройти длинный путь. После создания летательного аппарата и проведения серии лётных тестов компаниям необходимо получить сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA) США и других государственных отраслевых регуляторов на рынках присутствия.

В настоящее время американский регулятор не сертифицировал ни одного летательного аппарата eVTOL для использования в коммерческих пассажирских перевозках.

По материалам 3dnews.ru
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