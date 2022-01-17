Летающему автомобилю из Словакии выдали сертификат лётной годности для полётов в небе Европы

Словацкое управление гражданской авиации выдало сертификат лётной годности в экспериментальной категории летающему автомобилю AirCar компании Klein Vision. Для получения сертификата машина совершила 200 взлётов и посадок, в том числе на пересечённой местности, и провела в воздухе суммарно 70 часов.
Внешне летающий автомобиль выглядит как спортивная машина с крыльями и хвостом, которые складываются при езде по дорогам.
Машину AirCar разрабатывает группа из восьми энтузиастов во главе с изобретателем Стефаном Кляйном (Stefan Klein). Разработки Klein Vision ведёт с 2016 года, на них уже ушло 100 тыс. человеко-часов. Созданный для испытаний прототип успешно поднимается в воздух и уже совершил ряд интересных перелётов, включая 35-минутный полёт из аэропорта в словацкой Нитре в аэропорт Братиславы. До взлётной полосы в Нитре автомобиль двигался своим ходом как обычный автомобиль. Точно так же он выехал в город после приземления.
Двухместный прототип AirCar, похожий на гоночный автомобиль, оснащён 140-сильным 1,6-литровым четырёхцилиндровым мотоциклетным двигателем внутреннего сгорания BMW (ранее встречалась информация, что у машины два двигателя).
Двигатель отвечает как за передвижение по трассе с приводом на колёса, так и за вращение толкающего винта в воздухе. Взлётная скорость автомобиля составляет 115 км/ч, а крейсерская скорость в полёте — 180 км/ч при 2 800 об/мин. По дороге машина может двигаться со скоростью свыше 160 км/ч. Крылья и хвост выдвигаются примерно в течение трёх минут после команды.
Переход на двигатель южноафриканской компании Adept Airmotive, с которым сейчас проводят испытания, позволит летающему автомобилю развивать в воздухе крейсерскую скорость свыше 300 км/ч и обеспечит дальность полёта до 1000 км. Но самым сложным для компании будет следующий этап — получение сертификата EASA CS-23. Для этого придётся изготовить три дополнительных прототипа автомобиля AirCar и в процессе сертификации их уничтожить.
Для небольшой компании с ограниченным финансированием это будет сложнее, чем совершить тот или иной перелёт с риском для жизни пилота. К сожалению для проекта, он выходит за рамки «зелёной» повестки и может не найти поддержки для дальнейшего развития.
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