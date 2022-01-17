Розничная торговля в Украине за год выросла более чем на 10%

В Украине оборот розничной торговли в 2021 году вырос на 10,7% по сравнению с 2020 годом.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
В то же время, в декабре прошлого года против декабря 2020 года объем оборота розничной торговли увеличился на 5,1%, замедлившись против показателя в 5,8% месяцем ранее.
За месяц – против ноября 2021 года – оборот розничной торговли вырос на 19,3%.
Наибольшими темпами в 2021 году розничная торговля росла в Черновицкой (+25,7% против 2020 года), Тернопольской (+23,2%), Закарпатской (+20,7%), Винницкой (18,5%), Львовской (+17,3%) областях.
Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за год, но наименьшим он был в Харьковской (+2,5%), Донецкой (6,1%) и Луганской (+6,2%) областях.
В Киеве прирост за 2021 год составил 8,1%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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