Розничная торговля в Украине за год выросла более чем на 10%

В Украине оборот розничной торговли в 2021 году вырос на 10,7% по сравнению с 2020 годом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В то же время, в декабре прошлого года против декабря 2020 года объем оборота розничной торговли увеличился на 5,1%, замедлившись против показателя в 5,8% месяцем ранее.

За месяц – против ноября 2021 года – оборот розничной торговли вырос на 19,3%.

Наибольшими темпами в 2021 году розничная торговля росла в Черновицкой (+25,7% против 2020 года), Тернопольской (+23,2%), Закарпатской (+20,7%), Винницкой (18,5%), Львовской (+17,3%) областях.

Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за год, но наименьшим он был в Харьковской (+2,5%), Донецкой (6,1%) и Луганской (+6,2%) областях.

В Киеве прирост за 2021 год составил 8,1%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.