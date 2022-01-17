Какой налог нужно успеть уплатить до конца января

28 января 2022 года — последний день уплаты в этом месяце налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от полученных процентов по банковским счетам и депозитам.

Доходы, облагаемые налогом согласно НКУ:

начисленные проценты на текущий или депозитный банковский счет;

начисленные проценты на вклады члена кредитного союза.

Ставка налога на депозиты в 2022 году

Проценты по депозитам облагаются по общей ставке 19,5%, в т.ч. налог на доходы — 18%, военный сбор — 1,5%.

Пример расчета

Если сумма депозита составляет 10 000 грн, годовая процентная ставка — 10% годовых, а срок размещения — 1 год, то сумма налога к уплате составит 195 грн: (10 000 грн*10%)*19,5%

То есть из 10 000 грн годового депозита будет уплачено 195 грн налога. Через год вкладчику будет начислено 1000 грн процентов (10 000 грн*10%), после налогообложения которых (195 грн) он получит 805 грн (1000 грн 195 грн).

Кто и когда платит налог на депозит

Поскольку проценты, полученные от банка за пользование средствами на счете (как в депозитном, так и текущем), являются пассивным доходом, то он не включается в доход ФЛП — плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп.

НДФЛ с процентов по депозиту платит банк (выступая в роли налогового агента) в момент начисления процентов по депозиту на счет предпринимателя.

Банк ежемесячно перечисляет сумму налога в бюджет Украины без конкретных фамилий вкладчиков и величины удержанных процентов по каждому из них.

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