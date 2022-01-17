НБУ получил на погашение долгов по кредитам рефинанса неплатежеспособных банков 1,4 миллиарда

Национальный банк Украины за 2021 год получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что больше всего средств в прошлом году получено от обращения Национальным банком взыскания на недвижимое имущество путем приобретения его в собственность – 441,5 млн грн.
Кроме того, задолженность по предоставленным Национальным банком кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков погашена за счет:
Начиная с 2015 года Национальным банком в целом возвращено 17,2 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, которая по по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 39,3 млрд грн. На сегодня по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, которые выводятся Фондом гарантирования вкладов физических лиц с рынка, в судах различных инстанций по искам Национального банка еще продолжается рассмотрение 20 дел к имущественным поручителям об обращении взыскания на имущество, 12 дел о банкротстве имущественных поручителей, а также 8 дел к финансовым поручителям.
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