НБУ получил на погашение долгов по кредитам рефинанса неплатежеспособных банков 1,4 миллиарда

Национальный банк Украины за 2021 год получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что больше всего средств в прошлом году получено от обращения Национальным банком взыскания на недвижимое имущество путем приобретения его в собственность – 441,5 млн грн.

Кроме того, задолженность по предоставленным Национальным банком кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков погашена за счет:

реализации в рамках исполнительного производства заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков – 226,7 млн грн;

реализации заложенных неплатежеспособными банками объектов недвижимого имущества – 210,0 млн грн;

реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам – 161,6 млн грн;

получения средств от погашения заложенных Нацбанку ценных бумаг – 160,9 млн грн;

получение средств от погашения задолженности по заложенным НБУ кредитным договорам – 13,3 млн грн;

кредитным договорам – 13,3 млн грн; других источников погашения задолженности – 193,0 млн грн.

Начиная с 2015 года Национальным банком в целом возвращено 17,2 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, которая по по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 39,3 млрд грн. На сегодня по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков, которые выводятся Фондом гарантирования вкладов физических лиц с рынка, в судах различных инстанций по искам Национального банка еще продолжается рассмотрение 20 дел к имущественным поручителям об обращении взыскания на имущество, 12 дел о банкротстве имущественных поручителей, а также 8 дел к финансовым поручителям.