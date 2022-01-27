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Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась Украина

Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась Украина

Согласно рейтингу стоимости жизни, который обнародовал исследовательский сервис Numbeo, в Украине жить дешевле, чем в Беларуси, но дороже, чем в Нигерии. Самой дорогой страной оказались Бермудские острова.

Об этом пишет 24 канал.

Украина оказалась на 121 месте в рейтинге, согласно индексу стоимости жизни. Всего же сервис Numbeo оценивал данные 139 стран мира.

Показатели Украины:

  • стоимость жизни – 30,71;
  • аренда – 10,57;
  • стоимость жизни + аренда – 21,27;
  • продукты – 26,3;
  • рестораны – 25,75;
  • покупательная способность – 32,22.

Местный индекс покупательной способности показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в городе относительно средней зарплаты, учитывая налог. Этот показатель в Украине (32.22) оказался несколько ниже, чем в России (37,41), но выше, чем в Молдове (33,43) и Беларуси (31,78).

Как считал сервис Numbeo

Аналитики исследовательского сервиса принимали во внимание такие показатели, как цены на потребительские товары, учитывая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. За точку отсчета индекса взяты показатели Нью-Йорка (100%). Таким образом, если в другом городе индекс аренды 120, то в среднем аренда на 20% дороже, чем в Нью-Йорке.

Показатели других стран:

  • первыми в рейтинге оказались Бермудские острова с показателем стоимости жизни 146,04;
  • также в лидерах оказались Швейцария, где индекс стоимости жизни оценивается в 123,35, Норвегия (100,90), Исландия (94,86);
  • Украина заняла 121 место, где стоимость жизни составляет 30,71, а ее соседями оказались Беларусь (120 место) и Нигерия (122 место);
  • последним в рейтинге оказался Пакистан (индекс стоимости жизни 19,92), а также на нижних строках – Афганистан, Индия, Колумбия.
По материалам Телеканал 24
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