Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась Украина

Согласно рейтингу стоимости жизни, который обнародовал исследовательский сервис Numbeo, в Украине жить дешевле, чем в Беларуси, но дороже, чем в Нигерии. Самой дорогой страной оказались Бермудские острова.
Об этом пишет 24 канал.
Украина оказалась на 121 месте в рейтинге, согласно индексу стоимости жизни. Всего же сервис Numbeo оценивал данные 139 стран мира.
Показатели Украины:
Местный индекс покупательной способности показывает относительную покупательную способность при покупке товаров и услуг в городе относительно средней зарплаты, учитывая налог. Этот показатель в Украине (32.22) оказался несколько ниже, чем в России (37,41), но выше, чем в Молдове (33,43) и Беларуси (31,78).
Как считал сервис Numbeo
Аналитики исследовательского сервиса принимали во внимание такие показатели, как цены на потребительские товары, учитывая продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. За точку отсчета индекса взяты показатели Нью-Йорка (100%). Таким образом, если в другом городе индекс аренды 120, то в среднем аренда на 20% дороже, чем в Нью-Йорке.
Показатели других стран:
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