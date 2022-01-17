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Еврокомиссия назвала одну из причин высоких цен на газ

Еврокомиссия назвала одну из причин высоких цен на газ

Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС.

«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с чрезвычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усиливающаяся геополитической напряженностью», – сказала она.

Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.

Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере €21 млрд.

К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе переступили порог в $900 за тыс. кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов немного превысила $880. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в $2190,4 за тыс. кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.

Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

По материалам Главком
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