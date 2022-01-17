Еврокомиссия назвала одну из причин высоких цен на газ

Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ.
Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС.
«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с чрезвычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усиливающаяся геополитической напряженностью», – сказала она.
Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.
Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере €21 млрд.
К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе переступили порог в $900 за тыс. кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов немного превысила $880. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в $2190,4 за тыс. кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.
Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 8685 11
Как ФЛП подать годовую декларацию в «Дія» (видео)6 ч. назад - 420 4
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии5 ч. назад - 3791 3
Цель НБУ - сократить неработающие кредиты до 10%6 ч. назад - 166 2
На этой неделе на дороги выпустят полицейские «фантомы»Около часа назад - 502 1
Отопление дровами: во сколько обойдется и какие древесные породы выбратьВчера, 18:00 - 8685 11
В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии5 ч. назад - 3791 3
Верховный Суд принял решение по национализации ПриватБанка5 ч. назад - 1789 1
Каких сфер коснутся массовые увольненияВчера, 20:01 - 1721 2
Количество вакансий для криптоиндустрии выросло в 4 раза: востребованные профессииВчера, 16:07 - 1598
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 589 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 474
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 638 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 2107 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1227 1