Еврокомиссия назвала одну из причин высоких цен на газ

Еврокомиссар Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров энергетики стран ЕС.

«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с чрезвычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усиливающаяся геополитической напряженностью», – сказала она.

Как отметила еврокомиссар, в последнее время котировки топлива достигали исторических максимумов, что косвенно влияло на тарифы в Евросоюзе, в результате чего потребители и промышленность столкнулись с трудностями при оплате счетов.

Она добавила, что ЕС принял для граждан меры поддержки в размере €21 млрд.

К закрытию торгов в пятницу цены фьючерсов на газ в Европе переступили порог в $900 за тыс. кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов немного превысила $880. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в $2190,4 за тыс. кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.

Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков, и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.