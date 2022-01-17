Постановка женщин на военный учет: Минобороны изменило перечень специальностей и профессий

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин. Документ направили на согласование в МВД, СБУ и Службу внешней разведки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Они родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее в приказе указывались 35 профессиональных направлений, которые объединяли более 200 специальностей.

«В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, которые наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень», — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Речь в основном идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. После согласования с другими ведомствами станет известен окончательный список.

«Генеральный Штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень — возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые», — подчеркнул министр.

В Минобороны также работают над усовершенствованием процедуры постановки на учет.

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Ранее в Минобороны заявляли, что военному учету подлежат все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

В нынешний список профессий для постановки женщин на военный учет входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие. В результате президент Зеленский заявил министру обороны Резникову, что необходимо уточнить ряд вопросов, связанных с военным учетом женщин, и сократить составленный перечень профессий для постановки на него, учитывая реальные нужды обороны государства.