Военный учет женщин: будут ли штрафовать «опоздавших»

Украинкам не нужно срочно обращаться в территориальные центры комплектования для постановки на военный учет.
Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр в понедельник, 17 января.
«Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит», — написала Маляр.
«В 2022 году штрафов за несвоевременное оформление на учет не будет, пока этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений. Сейчас идет работа над вопросом упрощения всех процедур постановки на учет — как мужчин, так и женщин, в том числе и „цифровизация“ тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн», — написала она.
Напомним, что ранее женщин обязали встать на воинский учет.
Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:
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