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Военный учет женщин: будут ли штрафовать «опоздавших»

Военный учет женщин: будут ли штрафовать «опоздавших»

Украинкам не нужно срочно обращаться в территориальные центры комплектования для постановки на военный учет.

Об этом заявила замглавы Минобороны Анна Маляр в понедельник, 17 января.

«Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит», — написала Маляр.

«В 2022 году штрафов за несвоевременное оформление на учет не будет, пока этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений. Сейчас идет работа над вопросом упрощения всех процедур постановки на учет — как мужчин, так и женщин, в том числе и „цифровизация“ тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн», — написала она.

Справка Finance.ua:

Напомним, что ранее женщин обязали встать на воинский учет.

Перечень профессий, после получения которых женщины обязаны встать на воинский учет:

  • государственная безопасность;
  • автомобильный транспорт;
  • транспортные технологии (по видам);
  • речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
  • строительство и гражданская инженерия,
  • архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
  • химия, химические технологии и инженерия, биология;
  • авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
  • авионика;
  • телекоммуникации и радиотехника;
  • инженерия программного обеспечения, компьютерные науки,
  • информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • электроника;
  • метрология и информационно-измерительная техника;
  • науки о Земле, география, физика и астрономия;
  • пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
  • обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
  • металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
  • деревообрабатывающие и мебельные технологии;
  • физическая терапия, эрготерапия, психология,
  • общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • ветеринарная медицина; ветеринарная гигиена;
  • учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
  • публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;
  • физическая культура, спорт и туризм;
  • гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;
  • финансы, банковское дело и страхование;
  • информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;
    журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
  • психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
  • музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;
  • издательство и полиграфия;
  • железнодорожный транспорт;
  • гостинично-ресторанное дело;
  • теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горное дело, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика; пожарная безопасность.
По материалам Finance.UA
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