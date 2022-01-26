МВФ прогнозирует медленное восстановление мировой экономики в 2022 году

Восстановление мировой экономики в целом и экономик отдельных стран в 2022 году будет продолжаться, но медленными темпами, в частности, из-за пандемии.

Об этом сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.

По словам Георгиевой, в принятии решений, влияющих на экономическую ситуацию, страны должны быть более гибкими и не действовать по универсальным алгоритмам.

«В 2022 году будет много препятствий: инфляция, продолжение пандемии и высокий уровень госдолга. Каковы наши ожидания? Допускаем, что восстановление продолжится, но будет проходить более медленными темпами, что частично связано с новым ростом заболеваемости. Также растет инфляция, а госдолг достиг рекордного показателя 226 трлн», – сказала Георгиева.

По ее словам, еще одна сложность на текущий год – это необходимость действовать гибко, не беря в основу уже наработанные шаблоны, а опираясь на конкретные данные.

«В 2020 году практически во всех странах принимались подобные политические меры, поскольку мы все сталкивались с аналогичной ситуацией, потому что экономики наших стран перестали расти. Сейчас же ситуация выглядит по-разному в разных странах. Поэтому нет готовых, одинаковых, универсальных для всех стран решений. Поэтому еще ближайший год будет непростым», – сказала глава МВФ.

Относительно высокого уровня инфляции Георгиева отметила, что в первую очередь важно понять ее причины.

«Необходимо сделать анализ и четкие выводы. В этом ответственность не только на центральных банках. Существует несколько причин высокого уровня инфляции: спрос растет стремительными темпами, а предложение спроса отстает. Кроме того, очень часто поставки дают сбои, в том числе из-за пандемии. Потому и предложение страдает. Растут цены на продовольствие, что обусловлено изменениями климата и ростом цен на энергоносители. Здесь много факторов влияния, в том числе геополитическое напряжение», – сказала Георгиева.