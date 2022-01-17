Самые дешевые электромобили в Украине: что можно купить

Владение электрокаром имеет как плюсы, так и минусы. При этом желание попробовать, что же это за автомобили, возникало хоть раз у каждого автомобилиста.

Порыв автолюбителей к исследованию новых авто чаще всего остужает цена, но многие люди даже не догадываются, что электрокар в Украине можно купить относительно дешево.

Рейтинг самых дешевых авто для покупки в Украине по версии портала bigmir:

Nissan Leaf. Устаревший автомобиль с полумертвой батареей обойдется владельцу в 4900 долларов (приблизительно 132 300 грн). Такое авто позволит прочувствовать вкус жизни автомобилиста на авто с электроприводом, но вот дальность поездки будет сильно ограничена (как правило, на уровне 70-100 км);

Renault Twizy. Достаточно специфический автомобиль на одного человека, за который производители хотят 5000 долларов (приблизительно 135 000 грн). Автомобиль имеет достаточно скромные габариты, поэтому много багажа на нем не увезешь, а батареи хватает на 100 км пробега. В то же время, максималка автомобиля составляет всего 80 км/ч, а в салоне отсутствует печка;

Renault Kangoo Z.E. Данное авто является самым популярным представителем коммерческого электротранспорта в Украине. Новый автомобиль имеет запас хода в 170 километров, авто же с пробегом проезжает около 80 км, но и цена соответствует – всего 5200 долларов;

Citroen C-zero. Автомобиль 2011 года обойдется примерно в 5300 долларов. Данный автомобиль является идеальным маленьким авто для большого города. Запас хода автомобиля находится на уровне 80 км;