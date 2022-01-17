Самые дешевые электромобили в Украине: что можно купить

Владение электрокаром имеет как плюсы, так и минусы. При этом желание попробовать, что же это за автомобили, возникало хоть раз у каждого автомобилиста.
Порыв автолюбителей к исследованию новых авто чаще всего остужает цена, но многие люди даже не догадываются, что электрокар в Украине можно купить относительно дешево.
Рейтинг самых дешевых авто для покупки в Украине по версии портала bigmir:
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