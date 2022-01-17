Сложность майнинга биткоина установила новый рекорд

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 9,32%, достигнув нового максимума в 26,64 трлн хешей (Т).

Прежний рекорд показатель установил 13 мая 2021 года на отметке 25,05 Т.

Последовавший в том же месяце обвал хешрейта биткоина на 20% из-за перебоев с электроснабжением в китайской провинции Сычуань привел к снижению коррелирующей с ним сложности.

Далее показатель продолжил падение на фоне гонений на майнинг в стране и миграции мощностей за ее пределы. В результате одного из перерасчетов было зафиксировано рекордное сокращение почти на 28%.

К концу июня хешрейт упал до уровня июля 2019 года и проявил признаки восстановления спустя примерно месяц. Тогда же начала увеличиваться и сложность.