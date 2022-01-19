Toyota приостанавливает работу 11 заводов в Японии

Японский автопроизводитель Toyota приостановит работу 11 заводов в результате роста случаев COVID-19 среди сотрудников и нехватки полупроводников.
Об этом сообщает Nikkei Asia.
Заводы будут закрыты четыре дня до 24 января. Всего перестанет действовать 21 производственная линия. В Японии Toyota управляет 14 заводами.
Как следствие, автопроизводитель сократит предложение на 47 тысяч автомобилей, что более чем вдвое больше, чем предварительная оценка потерь компании.
В частности, остановки окажут влияние на производство таких моделей как седан Crown и внедорожник Land Cruiser. Как сообщает BBC, японские клиенты компании будут вынуждены ждать последнюю модель Land Cruiser до четырех лет.
Toyota прогнозирует, что мировой объем производства за год в результате дефицита полупроводников не сможет достичь 9 миллионов автомобилей. Производство в феврале было снижено до 700 тысяч единиц, хотя в конце декабря компания ожидала произвести 900 тысяч.
Рост заболеваемости повлиял также на другого автопроизводителя, Honda Motor. Компания заявила, что объем производства легковых автомобилей на заводе Suzuka будет на 10% ниже плана.
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