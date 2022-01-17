Google разрабатывает AR-гарнитуру под кодовым названием Project Iris

Недавно стало известно, что Google разрабатывает очки дополненной реальности (AR) под кодовым названием Project Iris.

Над проектом трудится около 300 человек, включая некоторых членов команды Pixel. Возглавляет проект вице-президент Google Клэй Бейвор, многие годы курировавший прошлые AR/VR/XR-проекты (включая Google Lens, ARCore и недавно анонсированный Project Starline). Также над Project Iris работает бывший вице-президент по разработке Google Assistant Скотт Хаффман, предыдущий глава Google Lens Эдди Чанг, бывший технический директор Lytro Курт Экли и технический директор ARCore Шахрам Изади. Об этом сообщили источники The Verge.

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Согласно данным издания, Google рассчитывает выпустить продукт на рынок в 2024 году. Project Iris будет беспроводной гарнитурой, использующей внешние камеры для отправки пользователю дополненного изображения реального мира. Очки будут обрабатывать сложную графику, полагаясь на облачные вычисления (у компании есть опыт стриминга благодаря Stadia). Источники рассказали, что прототипы устройства «напоминают лыжные очки».

Гарнитура Project Iris уже оборудована встроенной батареей и работает на фирменном процессоре Google, который, предположительно, основан на Tensor или похож на него. В августе прошлого года глава отдела аппаратного обеспечения Рик Остерло назвал Tensor «идеальной основой для значительных улучшений в AR». AR-очки Google работают на ОС Android (хотя операционная система в будущем может измениться).