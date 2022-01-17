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В Google Pay появится поддержка криптовалютных карт

В Google Pay появится поддержка криптовалютных карт

Президент компании Google по коммерции Билл Реди сообщил, что компания сейчас работает над расширением возможностей фирменной платежной системы. Компания планирует оказать поддержку криптовалютам на цифровых картах сервиса Google Pay.

Об этом пишет Bloomberg.

«Криптовалюта – это то, чему мы уделяем большое внимание. Учитывая то, как будет расти спрос со стороны пользователей и продавцов, мы тоже будем развиваться», – сказал Реди.

Сейчас можно хранить криптовалюту на виртуальных картах, но расплачиваться ею проблематично из-за небольшого количества принимающих цифровые токены продавцов. Также Google работает над тем, чтобы добавить больше платежных функций в свой сервис покупок. По словам Реди, это поможет предоставить пользователям весь спектр финансовых услуг».

Как пользоваться Apple Pay / Google Play

По материалам hromadske.tv
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