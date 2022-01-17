Молдова осталась с газом: успела заплатить «Газпрому» последний транш в $34 млн

«Молдовагаз» 20 января заплатил российскому «Газпрому» аванс за поставку газа в январе. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оператор «Молдовагаз» в полном объеме перечислил «Газпрому» оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года. Сумма составила $ 34,375 млн. Это последний транш из $ 63 млн, который необходимо было заплатить для продления газоснабжения Молдовы.

Расплатиться удалось благодаря выделению правительством компенсации за природный газ, отсрочке выплаты в госбюджет НДС и перечислениям компании «Энергоком».

«Мы дополнительно компенсируем любые повышения тарифов и обеспечим, чтобы газ дошел до каждого дома. Мы преодолеем и этот кризис. Весна уже близко», — заявил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

Перед этим парламент Молдовы объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с газовым кризисом. В предыдущие годы «Газпром» позволял компании «Молдовагаз» в холодный период года оплачивать текущие поставки газа с отсрочкой на несколько месяцев, но сейчас ситуация изменилась. Российская компания направила официальное письмо, в котором сообщила о намерении прекратить поставку природного газа в Молдову в случае неоплаты текущей поставки до 20 января 2022 года.