В США создали новейший двигатель внутреннего сгорания

В Соединенных Штатах Америки придумали принципиально новый двигатель внутреннего сгорания с заоблачными характеристиками.
Многотопливный двигатель внутреннего сгорания без поршней предложила компания Astron Aerospace. Судя по заявлениям разработчиков, принципиально новая схема работы обеспечит невиданные до сих пор характеристики отдачи при минимальных размерах и массе.
Известно, что мотор сохраняет классические полноценные 4 такта работы. Только роль поршней и шатунов выполняют два ротора, вращающиеся навстречу друг другу, с шипами и пазами в ответ – они служат для сжатия и выбрасывания газов. Как и в камерах сгорания поршневых двигателей, такты в этом агрегате протекают параллельно, а роль клапанов выполняет небольшое окно, расположенное посередине. Роторы введены в сцепление между собой зубчатыми венцами – таким образом, являясь и коленчатым валом и распределительными валами, и ГРМ заодно.
Авторы изобретения утверждают, что такая конструкция значительно проще и надежнее поршневых двигателей, а в процессе сборки нет необходимости применять различные сальники и прокладки.
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