В 2022 году процессоры и видеокарты подорожают на 20% — СМИ

В течение 2022 года все производители видеокарт и процессоров поднимут цены на свою продукцию на 20%. Как сообщает китайский портал MyDrivers со ссылкой на источники в полупроводниковой индустрии, больше всего подорожание коснется устройств, в которых используются чипы на техпроцесах 5 и 7 нм.
Изменение цен на конечную продукцию (процессоры и видеокарты) связано с тем, что производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднял цены на производство чипов, на которых базируется эта продукция, сразу на 20% в августе 2021 года.
Клиентами TSMC являются такие компании, как HiSilicon, MediaTek, Huawei, Realtek, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Apple, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel и другие компании. То есть изменение стоимости производства самого дорогого элемента процессоров и видеокарт (непосредственно кристалла) коснется практически всех производителей на рынке.
Читайте также: Intel не будет защищать свои видеокарты от майнеров
О росте стоимости производства TSMC сообщила еще в августе 2021 года, однако срок изменения тарифного плана отличался для разных клиентов. Для некоторых компаний, получивших уведомление TSMC, повышение вступило в силу сразу в августе, а для других с определенной отсрочкой.
При этом даже сейчас купить видеокарту нового поколения по рекомендованной производителем цене почти невозможно. Из-за дефицита предложения их сразу раскупают и очень часто перепродают на площадках бесплатных объявлений (как OLX) или даже в других интернет-магазинах по значительно более высокой цене.
Сама компания TSMC еще в 2021 году заявила, что нехватка микросхем сохранится до 2023 года и предполагает инвестиций в размере около $30 млрд в расширение и модернизацию производства полупроводников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине растет потребление электричества, газа — падает19 ч. назад - 1453 16
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1846 16
Бизнес намерен повысить цены на продукты8 ч. назад - 985 6
Соискателей 20 – вакансия одна: в каких отраслях самая высокая конкуренция13 ч. назад - 1693 3
В полиции рассказали, как не получить штраф за пользование авто другим лицомВчера, 21:08 - 1340 2
В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатим9 ч. назад - 7143 2
Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курс12 ч. назад - 3200
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»14 ч. назад - 1921
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1846 16
В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведения7 ч. назад - 1771
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараВчера, 10:19 - 247
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 332
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 510 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1710 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 980 1