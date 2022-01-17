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В 2022 году процессоры и видеокарты подорожают на 20% — СМИ

В 2022 году процессоры и видеокарты подорожают на 20% — СМИ

В течение 2022 года все производители видеокарт и процессоров поднимут цены на свою продукцию на 20%. Как сообщает китайский портал MyDrivers со ссылкой на источники в полупроводниковой индустрии, больше всего подорожание коснется устройств, в которых используются чипы на техпроцесах 5 и 7 нм.

Изменение цен на конечную продукцию (процессоры и видеокарты) связано с тем, что производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднял цены на производство чипов, на которых базируется эта продукция, сразу на 20% в августе 2021 года.

Клиентами TSMC являются такие компании, как HiSilicon, MediaTek, Huawei, Realtek, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Apple, Broadcom, Conexant, Marvell, Intel и другие компании. То есть изменение стоимости производства самого дорогого элемента процессоров и видеокарт (непосредственно кристалла) коснется практически всех производителей на рынке.

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О росте стоимости производства TSMC сообщила еще в августе 2021 года, однако срок изменения тарифного плана отличался для разных клиентов. Для некоторых компаний, получивших уведомление TSMC, повышение вступило в силу сразу в августе, а для других с определенной отсрочкой.

При этом даже сейчас купить видеокарту нового поколения по рекомендованной производителем цене почти невозможно. Из-за дефицита предложения их сразу раскупают и очень часто перепродают на площадках бесплатных объявлений (как OLX) или даже в других интернет-магазинах по значительно более высокой цене.

Сама компания TSMC еще в 2021 году заявила, что нехватка микросхем сохранится до 2023 года и предполагает инвестиций в размере около $30 млрд в расширение и модернизацию производства полупроводников.

По материалам ain.ua
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