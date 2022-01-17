Португальцы построят в Виннице завод стройматериалов – мэр

Португальская компания TCS подтвердила намерение разместить в Виннице завод стройматериалов. Запланированный объем инвестиций — 33 миллиона евро.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

На заводе будут производить строительные блоки «по инновационной системе и европейским стандартам».

«Еще один инновационный завод появится в Виннице на территории индустриального парка. Португальская компания TCS подтвердила свои инвестиционные намерения. Строительство объекта начнется уже в этом году. Сегодня с нашими партнерами подписали соответствующие соглашения в рамках меморандума о сотрудничестве», — написал Моргунов.

По его словам, TCS планирует инвестировать в создание предприятия по производству строительных материалов около 33 млн евро. Завершить строительство завода в полном объеме планируется в 2025 году. Выпускать продукцию завод начнет уже в 2023 году.

В Винницком городском совете добавили, что после завершения всех этапов строительства на предприятии предполагается создать больше 200 рабочих мест.

Инвестор и горсовет подписали договор субаренды земельного участка и договор относительно осуществления хозяйственной деятельности ООО «ТІСІЕС Украинские Инвестиции» в пределах Винницкого индустриального парка.