Португальцы построят в Виннице завод стройматериалов – мэр

Португальская компания TCS подтвердила намерение разместить в Виннице завод стройматериалов. Запланированный объем инвестиций — 33 миллиона евро.
Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.
На заводе будут производить строительные блоки «по инновационной системе и европейским стандартам».
«Еще один инновационный завод появится в Виннице на территории индустриального парка. Португальская компания TCS подтвердила свои инвестиционные намерения. Строительство объекта начнется уже в этом году. Сегодня с нашими партнерами подписали соответствующие соглашения в рамках меморандума о сотрудничестве», — написал Моргунов.
По его словам, TCS планирует инвестировать в создание предприятия по производству строительных материалов около 33 млн евро. Завершить строительство завода в полном объеме планируется в 2025 году. Выпускать продукцию завод начнет уже в 2023 году.
В Винницком городском совете добавили, что после завершения всех этапов строительства на предприятии предполагается создать больше 200 рабочих мест.
Инвестор и горсовет подписали договор субаренды земельного участка и договор относительно осуществления хозяйственной деятельности ООО «ТІСІЕС Украинские Инвестиции» в пределах Винницкого индустриального парка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1383 12
В Украине растет потребление электричества, газа — падает11 ч. назад - 793 9
Суд отпустил Порошенко под личное обязательствоВчера, 14:31 - 1852 9
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 2472 8
Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривенВчера, 16:02 - 1416 6
Имущественное состояние: отчитываться будем по новой формеВчера, 17:04 - 3762
Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курс4 ч. назад - 2554
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 2472 8
В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»7 ч. назад - 1555
Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривенВчера, 16:02 - 1416 6
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараВчера, 10:19 - 220
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 319
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 494 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1668 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 965 1