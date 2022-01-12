Межбанк: доллар впервые за многие дни начал дешеветь

Среда стала первым днем на этой неделе, когда гривна смогла «побороться» с долларом и евро по курсу и частично отстоять свои позиции. Правда, не без активной помощи Нацбанка. Он снова был вынужден закрывать своими интервенциями недостающие объемы валюты на рынке. И после 11 часов продавал доллар в формате «запроса лучшего курса». Причем — продавать снова очень активно. Но сам по себе его выход на межбанк заставил крупных продавцов и спекулянтов продавать валюту, чтобы фиксировать максимально возможный курс продажи.
В итоге, сегодня на торгах уже был вариант перетягивания курсового каната между крупными продавцами и покупателями, а не лихорадочная скупка, как это было в предыдущие дни этой недели. И это уже психологически позитивный фактор для гривны. Закрывал Нацбанк заявки по цене 28,44 и выше. И явно «залил» немалую сумму, так как уже к 12 часам объем торгов составил около $ 150 млн.
Эти меры оказались действенными. Если стартовал межбанк с уровня 28,36/28,38 гривен, что было даже на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия — то к 12 часам котировки хотя и выросли до 28.43/28,45 гривен, но уже без особого ажиотажа. Скорее — это уже был относительно спокойный торг по курсу крупных игроков. Причем — почти на равных.
К обеду котировки снизились до 28,415/28,435 гривен. Затем чуть подросли до 28,42/28,44 гривен, но потом пошел постепенный откат курса. К 15 часам доллар уже котировали по 28,38/28,40 гривен. А после перехода сессии в формат торговли на ТОМе — желающих купить валюту уже было мало.
В итоге, к 16 часам котировки опустились до 28,33/28,35 гривен. А завершилась сессия по доллару уровнем 28,29/28,31. Это конечно еще не «победа» нацвалюты над дорожающим все эти дни долларом, но все же это уже относительный успех гривны. Хотя и с активной помощью Национального банка.
Главные события 19 января на валютном рынке:
1) Доллар подешевел за день на 7 копеек — с утренних стартовых 28,36/28,38 до 28,29/28,31 гривен к концу дня. Евро за этот же период подешевел на 4 копейки — с утренних 32,13/32,15 до 32,09/32,11 гривен.
2) Нацбанк выходил на торги с продажей доллара в формате «запроса лучшего курса» по цене от 28,44 гривны и выше.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 28,3987 гривен, а официальный курс на 20 января 2022 года установлен на уровне 28,4038 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 28,29 / 28,31
евро — 32,08 / 32,11
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1346 / 1,1348
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый из 145 депутатов получает в среднем 255 тыс. гривен компенсации на жильеВчера, 21:32 - 1096 17
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог8 ч. назад - 3473 13
20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в КиевеВчера, 19:42 - 936 9
Обанкротившийся банк возобновил деятельность7 ч. назад - 2609 8
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство5 ч. назад - 992 5
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог8 ч. назад - 3473 13
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:05 - 3005
Обанкротившийся банк возобновил деятельность7 ч. назад - 2609 8
Каким будет курс доллара на фоне сообщений о возможном вторжении РФ — прогноз10 ч. назад - 2344 2
В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»Вчера, 20:01 - 2338 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара9 ч. назад - 116
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 279
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 472 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1562 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 895 1