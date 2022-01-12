Межбанк: доллар впервые за многие дни начал дешеветь

Среда стала первым днем на этой неделе, когда гривна смогла «побороться» с долларом и евро по курсу и частично отстоять свои позиции. Правда, не без активной помощи Нацбанка. Он снова был вынужден закрывать своими интервенциями недостающие объемы валюты на рынке. И после 11 часов продавал доллар в формате «запроса лучшего курса». Причем — продавать снова очень активно. Но сам по себе его выход на межбанк заставил крупных продавцов и спекулянтов продавать валюту, чтобы фиксировать максимально возможный курс продажи.

В итоге, сегодня на торгах уже был вариант перетягивания курсового каната между крупными продавцами и покупателями, а не лихорадочная скупка, как это было в предыдущие дни этой недели. И это уже психологически позитивный фактор для гривны. Закрывал Нацбанк заявки по цене 28,44 и выше. И явно «залил» немалую сумму, так как уже к 12 часам объем торгов составил около $ 150 млн.

Эти меры оказались действенными. Если стартовал межбанк с уровня 28,36/28,38 гривен, что было даже на 1 копейку ниже вчерашнего закрытия — то к 12 часам котировки хотя и выросли до 28.43/28,45 гривен, но уже без особого ажиотажа. Скорее — это уже был относительно спокойный торг по курсу крупных игроков. Причем — почти на равных.

К обеду котировки снизились до 28,415/28,435 гривен. Затем чуть подросли до 28,42/28,44 гривен, но потом пошел постепенный откат курса. К 15 часам доллар уже котировали по 28,38/28,40 гривен. А после перехода сессии в формат торговли на ТОМе — желающих купить валюту уже было мало.

В итоге, к 16 часам котировки опустились до 28,33/28,35 гривен. А завершилась сессия по доллару уровнем 28,29/28,31. Это конечно еще не «победа» нацвалюты над дорожающим все эти дни долларом, но все же это уже относительный успех гривны. Хотя и с активной помощью Национального банка.

Главные события 19 января на валютном рынке:

1) Доллар подешевел за день на 7 копеек — с утренних стартовых 28,36/28,38 до 28,29/28,31 гривен к концу дня. Евро за этот же период подешевел на 4 копейки — с утренних 32,13/32,15 до 32,09/32,11 гривен.

2) Нацбанк выходил на торги с продажей доллара в формате «запроса лучшего курса» по цене от 28,44 гривны и выше.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 в среду находился на отметке 28,3987 гривен, а официальный курс на 20 января 2022 года установлен на уровне 28,4038 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 28,29 / 28,31

евро — 32,08 / 32,11

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1346 / 1,1348

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